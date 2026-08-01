Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo sacarla

Este comprobante gratuito suele ser solicitado para acceder a distintos beneficios y puede descargarse en pocos minutos desde Internet.

La Certificación Negativa acredita que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o coberturas informadas ante ANSES.

La Certificación Negativa de ANSES es uno de los documentos más consultados por quienes realizan trámites relacionados con programas sociales, becas, subsidios, coberturas de salud o gestiones ante organismos públicos y privados. Se trata de una constancia gratuita que permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes previsionales o beneficios administrados por el organismo.

El certificado puede descargarse completamente por internet y no requiere ir a una oficina de ANSES. Además, el documento emitido desde la página oficial tiene plena validez , por lo que no necesita sello ni firma de un agente del organismo para ser presentado donde sea solicitado. Su vigencia es de 30 días desde la fecha de emisión.

El trámite puede realizarse durante las 24 horas desde cualquier computadora o celular. El único dato indispensable para iniciar la consulta es el número de CUIL , aunque quienes ingresan desde Mi ANSES también pueden hacerlo con la Clave de la Seguridad Social.

La Certificación Negativa es un comprobante oficial emitido por ANSES que deja constancia de que una persona no registra determinadas prestaciones o relaciones laborales informadas al organismo. Entre otros datos, certifica que el titular no posee declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, no registra aportes como autónomo, monotributista o personal de casas particulares, no percibe la Prestación por Desempleo, no cobra asignaciones familiares, AUH, AUE, Progresar ni prestaciones previsionales nacionales vigentes.

También informa si la persona no cuenta con obra social registrada en ANSES y aclara si figura o no como monotributista social. La información corresponde exclusivamente a las bases de datos administradas por ANSES y refleja la situación existente para el período consultado. El comprobante tiene una vigencia de 30 días y puede descargarse tantas veces como sea necesario sin costo alguno.

¿Para qué trámites te pueden exigir la Certificación Negativa?

Aunque ANSES no establece una lista cerrada de usos, este documento suele ser requerido por distintos organismos públicos, provincias, municipios, universidades y entidades privadas para acreditar que una persona no percibe determinadas prestaciones o beneficios incompatibles con otros programas.

Es habitual que se solicite durante la inscripción a becas educativas, programas sociales, subsidios habitacionales, beneficios provinciales, cobertura médica específica o trámites administrativos donde resulta necesario demostrar que el solicitante no cobra determinadas prestaciones nacionales.

También puede ser requerida por organismos que necesitan verificar la situación previsional o laboral del interesado antes de otorgar un beneficio o autorizar un trámite determinado. En todos esos casos, la certificación funciona como un documento respaldatorio emitido directamente por ANSES.

Cómo tramitar la Certificación Negativa gratis por internet

Para solicitarla, el interesado debe ingresar a la sección "Certificación Negativa" dentro de la página web de ANSES. Ahí deberá escribir su número de CUIL o CUIT, seleccionar el período que desea consultar, siempre dentro de los últimos seis meses, y confirmar la búsqueda.

Si la información está disponible, el sistema genera automáticamente el comprobante para descargar o imprimir. Otra alternativa consiste en ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde donde también puede accederse al servicio y descargar la constancia.

El documento emitido posee un código de validación que permite corroborar su autenticidad, por lo que no necesita firma manuscrita, sello ni certificación adicional para tener validez. Cualquier organismo puede verificar que el comprobante fue emitido por ANSES mediante los mecanismos de control disponibles en el propio sistema.

En caso de que el sistema indique que no es posible emitir la certificación o que la consulta resulte denegada, generalmente significa que el solicitante registra alguna de las situaciones contempladas por ANSES, como aportes laborales recientes, percepción de una prestación previsional, una asignación familiar, una obra social informada o la inscripción en alguno de los regímenes alcanzados por el organismo. También puede pasar cuando existen demoras en la actualización de las bases de datos.