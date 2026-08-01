Se cumplen seis meses de la desaparición de Juan Ignacio Debandi: la búsqueda continúa sin pistas firmes

Interpol mantiene vigente una Alerta Amarilla, mientras autoridades de cuatro países y la familia continúan trabajando para intentar dar con su paradero. El argentino fue visto por última vez en Francia.

El biólogo argentino que fue visto por última vez en el sur de Francia.

Pasaron seis meses desde la desaparición de Juan Ignacio Debandi , el biólogo argentino que fue visto por última vez en el sur de Francia, y su paradero continúa siendo un misterio. A pesar de la intervención de autoridades de cuatro países, Interpol y distintas organizaciones especializadas, la investigación no logró establecer una pista concreta sobre qué ocurrió con él.

Mientras la Alerta Amarilla de Interpol sigue vigente, la familia insiste en un pedido: mantener vigente la difusión del caso y no dejar de compartir la imagen de Juan. En la búsqueda participaron organismos de Argentina, España, Francia e Irlanda, además de los Mossos d'Esquadra, la Gendarmería francesa, la Fiscalía de Marsella, la Fiscalía Federal de Mercedes, la Cancillería argentina y voluntarios de la asociación francesa Assistance et Recherche de Personnes Disparues (ARPD). Sin embargo, hasta el momento ninguna línea de investigación permitió avanzar sobre su paradero.

Juan Ignacio Debandi Álvarez tiene 36 años, nació en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y es licenciado en Biología. Se instaló en Barcelona a fines de 2022 y, en abril de 2024, se mudó a Drogheda, Irlanda, donde trabajó para una empresa del sector cárnico. En noviembre de 2025 dejó ese empleo con la intención de radicarse en Dinamarca, un proyecto que finalmente no prosperó.

Tras descartar esa posibilidad, emprendió un recorrido por distintos países europeos antes de regresar a Barcelona, donde tenía perspectivas laborales vinculadas con su profesión. Durante ese viaje pasó por Noruega, Suecia, Alemania, República Checa, Países Bajos y Francia. El último contacto con su familia fue el 11 de enero de 2026, a través de una videollamada. Días después estuvo en Marsella, Aviñón y Cassis.

El 18 de enero realizó una compra de 10,33 euros en un supermercado de Cassis a las 9:51, según el comprobante recibido en su correo electrónico. Ese mismo día, la triangulación de antenas de Vodafone ubicó la última señal de su teléfono en la zona de Cassis-Ceyreste.

La triangulación de antenas de Vodafone ubicó la última señal de su teléfono en la zona de Cassis-Ceyreste.

Desde entonces no volvió a registrarse actividad en su celular, redes sociales, correo electrónico ni cuentas bancarias. Tampoco abordó el vuelo de Vueling que tenía reservado para el 19 de enero entre Marsella y Barcelona.

Una búsqueda que sigue activa

La familia comenzó a alarmarse a fines de enero, cuando dejó de recibir respuestas de Juan. En febrero presentó la denuncia ante la Cancillería argentina y la Fiscalía Federal de Mercedes, que dio intervención a Interpol. En abril, una amiga de Juan presentó otra denuncia ante la Direcció General de la Policia de la Generalitat de Catalunya para reforzar la investigación desde Barcelona.

Durante la primera semana de junio, dos de sus hermanos viajaron a Cassis para colaborar con la búsqueda. Allí recorrieron distintos sectores junto a voluntarios de ARPD y mantuvieron reuniones con la policía francesa para reconstruir los últimos movimientos del argentino.

“Aunque no fue posible localizar a ninguna persona que recordara haberlo visto, pudimos recorrer parte de la ciudad junto a voluntarios de la asociación ARPD, quienes colaboraron solidariamente en el relevamiento y rastreo de distintas zonas”, contó su hermana.

Luego continuaron las gestiones en Barcelona, donde se reunieron con amigos de Juan para intentar obtener nueva información. Hasta el momento, no apareció ninguna de sus pertenencias. La mochila, la documentación, la computadora y la ropa continúan sin ser halladas, y las autoridades tampoco confirmaron nuevas pistas.

Cómo aportar información

Por recomendación de la Policía de Barcelona, cualquier persona que pueda aportar un dato sobre Juan Ignacio Debandi debe comunicarse en primer lugar con el 112, el número de emergencias de la Unión Europea, para facilitar una intervención inmediata.

La familia también mantiene habilitados un teléfono de contacto (+54 9 11 5652-4380) y el correo electrónico [email protected].

“Como familia, nuestro único deseo es poder encontrar a Juan. Han pasado seis meses desde su desaparición y seguimos esperándolo, con la esperanza de saber qué ocurrió y de poder volver a abrazarlo. No vamos a perder la esperanza. Necesitamos que la búsqueda siga activa y que entre todos podamos ayudar a encontrar a Juan lo antes posible.”