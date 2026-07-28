La UBA desmintió al Gobierno y negó que el 39% de los alumnos de Medicina sean extranjeros

La universidad informó que los estudiantes de otros países representan el 24% de la matrícula y aclaró que la gran mayoría posee residencia permanente, tras las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier.

La UBA informó que los extranjeros sin residencia permanente representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina en 2026.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) respondió este martes al vocero presidencial, Adrián Ravier , quien aseguró que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina son extranjeros y cuestionó que cursen gratuitamente con recursos aportados por los contribuyentes argentinos.

Desde la casa de estudios rechazaron esa cifra y señalaron que los estudiantes extranjeros representan el 24% de la matrícula total de Medicina. Además, remarcaron que la mayoría cuenta con residencia permanente en el país y que la universidad solamente emite títulos de carreras de grado a personas que posean DNI argentino.

Según los datos difundidos por la UBA, durante el primer año de Medicina apenas el 6% de los estudiantes extranjeros no tiene residencia permanente. A partir del tercer año, esa proporción se reduce a menos del 1%.

La respuesta se conoció luego de que Ravier ratificara en su cuenta de X el número que había brindado durante su conferencia de prensa. El funcionario afirmó que el 39% de los alumnos regulares de Medicina de la UBA son extranjeros y sostuvo que “disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos”.

El vocero atribuyó la información al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y compartió un cuadro que también ubicaba en el 51% la proporción de extranjeros en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente, el dato es correcto”, escribió Ravier.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA.



Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 28, 2026

Antes del pronunciamiento institucional, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ya había cuestionado públicamente las cifras difundidas por el Gobierno y reclamado que el debate se sostuviera sobre información precisa. Desde la universidad también se ofrecieron a contrastar sus registros con los del Ejecutivo.

Qué dicen los datos de la UBA sobre los estudiantes extranjeros

La universidad informó que en 2026 recibió a más de 70.000 ingresantes. Dentro de ese universo, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan solamente el 2,5%.

En la Facultad de Medicina, ese porcentaje alcanza el 6,1% entre los nuevos estudiantes. La proporción es del 4,1% en Odontología, del 2,7% en Ingeniería y se mantiene por debajo del 2% en el resto de las facultades.

La diferencia entre las cifras también responde a los universos considerados. Mientras Ravier se refirió al total de alumnos regulares extranjeros, la UBA distinguió entre nacionalidad y condición migratoria: informó que el 24% de la matrícula total de Medicina nació fuera del país, pero aclaró que casi todos esos estudiantes tienen residencia permanente.

La UBA negó que el 39% de los alumnos de Medicina sean extranjeros y aseguró que representan el 24% de la matrícula. Comunicación UBA

La casa de estudios también indicó que el 20% de sus alumnos extranjeros proviene de Perú, el 17% de Brasil, el 15% de Ecuador, el 11% de Bolivia y el 10% de Venezuela. Le siguen Colombia, con el 9%; Paraguay, con el 8%; Chile, con el 3%; y Uruguay y España, con el 1% cada uno. El 5% restante corresponde a otras nacionalidades.

Además, la UBA exige que los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes acrediten un nivel C1 de español, tanto para la comprensión como para la producción oral y escrita. Se trata de un dominio del idioma cercano al de un hablante nativo.

La discusión se produce en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades nacionales por la posibilidad de cobrarles aranceles a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente. El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, publicado en mayo del año pasado, habilitó a las universidades públicas a establecer una contraprestación económica para esos alumnos, una medida que no alcanza a los ciudadanos argentinos ni a los extranjeros que tengan residencia permanente.

Su aplicación, sin embargo, quedó en manos de cada institución debido a la autonomía universitaria. Hasta el momento, ninguna universidad nacional avanzó con el cobro.