Vuelven a tomar el Colegio Buenos Aires: rechazan gestión de la rectora

A través de un comunicado, anunciaron la medida "luego de varias asambleas realizadas a lo largo de la jornada" en las que ganó "posicionarnos en contra de la gestión de Valeria Bergman de cara a la próxima elección de rector”.

Desde el Centro de Estudiantes llegaron a la conclusión de que luego de cuatro años, la gestión de la rectora “es nociva” para la institución: “Queda en evidencia el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio”.

El CENBA justificó la nueva toma en que “la situación edilicia no da para más” ya que "se caen techos, ventiladores y ventanas” y en que “durante cuatro años no se realizó ningún concurso docente, y no habría intención de hacerlo”.

“¿Dónde quedó la excelencia académica del Colegio Nacional de Buenos Aires?”, preguntaron los alumnos en el comunicado.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad hasta el momento reaccionó enviando telegramas intimatorios a los padres de alumnos que realizan tomas de colegios, como las que hubo el mes pasado.

Sobre ello, la autoridad porteña realizó 25 denuncias penales a 366 padres que autorizaron a sus hijos a tomar las instituciones educativas.

En esas tomas, que abarcaron a más de 15 colegios que dependen de la Ciudad, se cuestionaba, además del mal estado general de los edificios, el estado de la comida que se le brinda a los alumnos, en algunos casos con sánguches en mal estado.