Aumentos de ANSES: ¿cuánto cobran los jubilados, pensionados y asignaciones este mes?

Conocé cómo se organiza el calendario de abono de las prestaciones que otorga el organismo, según la reglamentación actual.

Cada titular puede verificar cuándo recibirá el pago actualizado de junio junto con los adicionales que corresponden según su situación previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplica en junio una actualización del 2,58% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares . La modificación alcanza a millones de beneficiarios del sistema previsional y de las prestaciones sociales, cuyos haberes se ajustan de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

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Durante este mes, además del incremento mensual, los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. A ese ingreso adicional se suma el bono extraordinario de $70.000 , destinado a quienes cobran los haberes más bajos.

La combinación entre aumento, refuerzo extraordinario y Sueldo Anual Complementario eleva los montos finales que reciben distintos grupos de beneficiarios. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el ingreso total alcanza los $674.976,99 , considerando todos los conceptos abonados en junio.

Por otra parte, ANSES mantiene el criterio de otorgar un bono proporcional a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo pero no alcanzan determinado umbral establecido por el organismo. El objetivo consiste en complementar los ingresos de los sectores con menores recursos dentro del sistema previsional.

Las asignaciones familiares y universales también forman parte de la actualización de junio. Los nuevos valores impactan tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en las prestaciones destinadas a hijos con discapacidad y en los beneficios correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

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¿Cómo funciona la nueva fórmula de movilidad de ANSES?

El esquema actual de movilidad previsional se encuentra regulado por el Decreto 274/24. La normativa establece que las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciban incrementos todos los meses. La metodología toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), informada por el INDEC. Para calcular cada actualización mensual, se considera la inflación registrada dos meses antes.

Bajo este mecanismo, los haberes previsionales y las prestaciones sociales se ajustan de manera periódica según la evolución de los precios. La actualización correspondiente a junio determinó un aumento del 2,58% para todos los beneficios alcanzados por la medida.

El alcance de la movilidad incluye a:

jubilados

pensionados

titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

receptores de asignaciones familiares y universales

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Montos de jubilaciones y pensiones: ¿cuánto es la mínima con el bono?

Los jubilados que cobran el haber mínimo reciben en junio una prestación base de $403.317,99. A ese importe se agrega el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente. La suma de esos conceptos lleva el ingreso total a $674.976,99 durante este mes.

ANSES informó además que las jubilaciones y pensiones que no superen los $473.317,99 reciben un refuerzo proporcional, hasta alcanzar esa cifra. El mecanismo busca evitar diferencias pronunciadas entre quienes perciben haberes cercanos al mínimo.

Los valores vigentes para junio del resto de las prestaciones son los siguientes:

asignación universal por hijo (AUH): $144.932

AUH por hijo con discapacidad: $471.915

asignación familiar por hijo: $72.474

asignación familiar por hijo con discapacidad: $235.967

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Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor reciben en junio un haber base de $322.654,39. Con la incorporación del bono extraordinario y del medio aguinaldo, el monto total asciende a $553.981,59.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez registran un haber de $282.322,59. Tras sumar el refuerzo y el aguinaldo, el ingreso final llega a $493.483,89. Por su parte, quienes cobran la Pensión para Madres de Siete Hijos perciben un monto equivalente al de la jubilación mínima. Con todos los adicionales incluidos, el total de junio alcanza los $674.976,99.

Los valores finales informados por ANSES para estas prestaciones son: