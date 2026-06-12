VTV en planta oficial o taller mecánico: ¿cambian los requisitos?

La habilitación de nuevos prestadores genera dudas entre los conductores sobre los controles exigidos y la documentación necesaria para aprobar la revisión.

La reciente reforma impulsada por el Gobierno abrió la puerta a nuevos centros de inspección, pero los controles técnicos siguen vigentes.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) atraviesa una etapa de cambios, luego de que el Gobierno avanzara con una reforma que habilita a talleres mecánicos, concesionarias e importadores a realizar inspecciones técnicas obligatorias. La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte y busca ampliar la oferta de lugares donde los conductores pueden realizar el trámite.

La principal duda que surgió entre los automovilistas es si los requisitos para aprobar la VTV cambian cuando la inspección se realiza en un taller mecánico privado, en lugar de una planta verificadora tradicional.

En la provincia de Buenos Aires, la VTV sigue siendo obligatoria para los vehículos particulares que hayan cumplido dos años desde su patentamiento o superen los 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. Una vez alcanzado ese límite, la inspección debe renovarse cada año. Para las motos, la obligación comienza a partir del primer año de antigüedad.

El calendario sigue organizándose según la terminación de la patente , con vencimientos distribuidos a lo largo del año. Esto permite evitar la concentración masiva de vehículos en determinados meses y facilita la asignación de turnos.

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas importantes y generar inconvenientes durante controles de tránsito. Además, la falta de la verificación vigente puede complicar trámites relacionados con seguros y transferencias de vehículos. Por ese motivo, las autoridades recomiendan solicitar turno con anticipación y verificar la fecha de vencimiento correspondiente a cada dominio.

Aunque el Gobierno impulsó modificaciones en los plazos de revisión para determinados vehículos, la aplicación depende de la adhesión de cada provincia, por lo que en muchos distritos continúan vigentes los esquemas tradicionales.

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Cuáles son los requisitos para aprobar la VTV

Los conductores que opten por realizar la revisión en una planta verificadora o en un taller habilitado deberán cumplir exactamente las mismas exigencias técnicas.

Durante la inspección se analiza el estado general del vehículo y se verifican componentes fundamentales para la seguridad vial. Entre ellos se encuentran los sistemas de frenos, la dirección, la suspensión, los neumáticos, las luces reglamentarias, los cinturones de seguridad, los limpiaparabrisas y las emisiones contaminantes.

También se revisa el estado estructural del vehículo, incluyendo el chasis y otros elementos que puedan comprometer la seguridad durante la circulación.

Además de las condiciones mecánicas, es necesario presentar la documentación requerida para completar el trámite. Habitualmente se solicita el DNI del titular o conductor autorizado, la cédula verde o azul, la constancia de CUIT o CUIL cuando corresponda, el comprobante del turno y el certificado de la revisión anterior en caso de haber realizado una VTV previa.

Los especialistas recomiendan efectuar una revisión mecánica preventiva antes de concurrir a la inspección para detectar posibles fallas que puedan generar observaciones o rechazos. Aunque los talleres mecánicos habilitados podrán realizar la revisión, deberán utilizar equipamiento homologado y cumplir protocolos idénticos a los de las plantas oficiales. Por lo tanto, aprobar la VTV seguirá dependiendo exclusivamente del estado del vehículo.

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Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026

El costo de la VTV continúa siendo uno de los puntos que más preocupa a los conductores. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa vigente para automóviles particulares de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65 con IVA incluido. Para los vehículos de mayor porte, el valor asciende a $174.703,77, mientras que las motos deben abonar $38.823,06. También existen tarifas específicas para remolques y acoplados según su peso.

La reforma impulsada por el Gobierno establece que los nuevos talleres habilitados podrán ofrecer precios libres, lo que abre la posibilidad de que aparezcan diferencias de costos entre distintos prestadores. Sin embargo, en aquellas jurisdicciones que no adhieran al nuevo esquema seguirán vigentes las tarifas establecidas por las autoridades locales.

Existen además beneficios para determinados grupos. En la provincia de Buenos Aires, los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor del trámite, siempre que cumplan los requisitos exigidos y se trate de un único vehículo a su nombre. También hay exenciones previstas para algunos casos vinculados con personas con discapacidad.