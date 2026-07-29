Donald Trump redobla tensión con China: informe de la Casa Blanca culpó al Gigante Asiático por la pandemia de Covid-19 + Agregar ámbito en









La investigación sostiene que la hipótesis del origen animal queda descartada tras comprobarse experimentos genéticos en Wuhan y síntomas previos en científicos.

Un informe oficial de Estados Unidos señaló a un laboratorio chino como la fuente del COVID-19.

A través de un informe publicado en la Casa Blanca y elaborado por el Subcomité Especial sobre la Pandemia del Coronavirus del Congreso estadounidense, Estados Unidos afirmó de manera categórica que la pandemia de Covid-19 tuvo su origen en un incidente relacionado con un laboratorio en Wuhan, China.

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Según la investigación oficial, un virus con características biológicas no encontradas en la naturaleza se habría filtrado tras investigaciones de "ganancia de función", un proceso que altera genes para hacer que los organismos sean más transmisibles o peligrosos, realizadas en el Instituto de Virología de Wuhan sin las medidas de bioseguridad necesarias.

El documento señaló que la evidencia acumulada refuta la teoría de un contagio de origen animal en un mercado local. Entre los puntos clave del informe se destaca que investigadores del laboratorio de Wuhan enfermaron con síntomas similares al Covid-19 en el otoño de 2019, meses antes de que se reportaran los primeros casos oficiales.

The truth. https://t.co/nWMBrHOpHH — The White House (@WhiteHouse) July 29, 2026 Acusaciones a China, la OMS y la gestión sanitaria de EEUU Asimismo, el informe acusó al Gobierno de Pekín y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ceder ante presiones políticas, actuar con falta de transparencia y ocultar datos críticos para proteger los intereses del régimen chino durante las primeras etapas de la crisis.

El reporte estadounidense no solo apuntó contra las autoridades chinas, sino que también cuestionó la gestión sanitaria interna de Washington durante la pandemia; señalando a instituciones de salud de EEUU y a figuras como Anthony Fauci por haber desestimado la hipótesis de la fuga de laboratorio para respaldar la tesis del origen natural.

Además, tildó de arbitrarias medidas como el distanciamiento social de dos metros y las órdenes de confinamiento, asegurando que causaron un impacto devastador en la salud mental y la economía sin contar con el respaldo científico adecuado.