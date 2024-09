Ex Potenciar Trabajo: así impacta el nuevo salario mínimo al programa Acompañar en octubre 2024

Acreditación de situación de riesgo : Presentar un informe social emitido por un dispositivo de atención oficial de violencias (local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

: Presentar un informe social emitido por un dispositivo de atención oficial de violencias (local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Denuncia judicial o policial : Es obligatorio presentar una denuncia que valide la situación de violencia de género.

: Es obligatorio presentar una denuncia que valide la situación de violencia de género. Requisitos de residencia : Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado o ser extranjero con residencia permanente en Argentina.

: Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado o ser extranjero con residencia permanente en Argentina. Edad: Tener dieciocho (18) años o más.

anses página.png

Cómo se cobra el ex Potenciar Trabajo en octubre

Las prestaciones económicas del ex Potenciar Trabajo en el marco del Programa Acompañar se ajustaron de acuerdo con el nuevo SMVM. A partir de octubre, la asistencia se otorgará por un periodo de tres meses, en lugar de los seis meses previos. Este apoyo económico será "no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva", orientado a quienes se encuentren en situación de riesgo por violencia de género.