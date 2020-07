Procesaron con prisión preventiva a tres de los cuatro detenidos por el crimen de Fabián Gutiérrrez

La decisión del magistrado recayó sobre los acusados Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón, quienes continuarán en prisión.

En tanto, la Justicia le dictó la falta de mérito al cuarto imputado, Agustín Zaeta, ya que no se pudo establecer su vinculación en tiempo y espacio con el asesinato de Gutiérrez, aunque está comprobada la colaboración con su hermano para deshacerse de evidencias a posteriori del crimen.

Agustín Zaeta no podrá abandonar la ciudad sin previa autorización y deberá presentarse ante el juzgado cada 15 días.

En un escrito presentado por la defensa que encabezan Carlos Muriete, Jonatan Masters y Carlos Telledín, Facundo Zaeta, uno de los principales sospechosos, desvinculó a su hermano e indicó: "Nunca tuve intenciones de lastimar o quitarle la vida a Fabián Gutiérrez, siempre fui con la idea que me había dado Facundo Gómez, que era robar los dólares que él tenía".

Según su versión, cuando el exsecretario presidencial ya estaba reducido, ingresaron "por el mosquitero" Gómez y Monzón, y el primero "se hace cargo de la situación, comienza a preguntar distorsionando la voz, dónde estaba el dinero, amenazando a Gutiérrez", quien en todo momento decía "que no sabía de qué hablaba, que no tenía ningún dinero".

A continuación, siempre según el relato de Zaeta, Gómez y él revisaron la casa en busca de dinero, se apoderaron de 90 mil pesos, y dejaron al empresario al cuidado de Monzón, momento en el que Gutiérrez logró zafarse y esconderse en un baño. Allí empezó -según el relato- una lucha cuerpo a cuerpo entre Monzón, Gómez y la víctima, durante la cual se produjo el crimen.

"(Gómez) trae una piedra del patio de la casa y se la da en la cabeza varias veces a Gutiérrez, casi hasta reventarle la cabeza. No tranquilo con eso, agarró la soga y se la pasa alrededor del cuello, ahorcándolo", detalló.

"Me asusté, me asusté muchísimo. Mi único fin era sacarle el dinero, no dejarlo sin vida", aseguró Zaeta, quien describió que, tras ello, Gómez se fue y lo dejó con Monzón para que se encargaran de limpiar la casa.

El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado pasado 4 de julio en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior.

Los primero resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por "asfixia mecánica" y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.