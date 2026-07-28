Monotributo atrasado: cómo pagar las cuotas vencidas en ARCA para que no sigan generando intereses + Agregar ámbito en









En pocos pasos y desde la plataforma oficial es posible regularizar todos los saldos pendientes antes de que aumente el monto.

ARCA ofrece asistencia para quienes no saben como pagar sus deudas, o para quienes el monto resulta muy elevado. Pexels

El simple hecho de mantener las obligaciones fiscales al día evita recargos y simplifica la administración del monotributo. Cuando una cuota queda impaga, el organismo calcula intereses de forma automática hasta la fecha de cancelación, por lo que conviene regularizar la situación cuanto antes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de herramientas digitales para conocer el importe pendiente, generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) y completar la operación desde distintos medios electrónicos. De hecho, todo el proceso puede hacerse sin tener que presentarse en una oficina.

Pagar las cuotas vencidas cuanto antes evita que continúen acumulándose intereses y ayuda a mantener la situación fiscal regularizada. Pexels Paso a paso para pagar la deuda del monotributo de ARCA Antes de empezar con el trámite, es necesario contar con el CUIT y la Clave Fiscal. Con esos datos, el contribuyente puede ingresar a los servicios habilitados y consultar tanto el capital adeudado como los intereses acumulados hasta ese mismo momento.

Consultar la deuda El primer paso consiste en verificar cuál es el importe exacto pendiente. Para hacerlo hay que ingresar a la página oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, abrir el servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos y revisar el estado de cuenta. Dentro de ese apartado aparecen discriminados los períodos abonados y aquellos que permanecen impagos.

El sistema identifica cada obligación y calcula de manera automática el monto actualizado, con los intereses resarcitorios incluidos. Esa información permite conocer el valor definitivo antes de generar el pago y evita errores al seleccionar los meses que se desean cancelar.

Generar un VEP Una vez identificado el saldo pendiente, el siguiente paso consiste en emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP), el comprobante digital que habilita la cancelación de la deuda. El procedimiento es el siguiente: Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal

Acceder al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos

Seleccionar los períodos que permanecen impagos

Elegir la opción Volante de pagos

Confirmar la operación y presionar Generar VEP o QR (el sistema permite emitir un VEP para uno o varios períodos, según la decisión del contribuyente)

(el sistema permite emitir un VEP para uno o varios períodos, según la decisión del contribuyente) Guardar el número del VEP o el código QR generado para completar el pago Existen mecanismos para reducir el riesgo de futuros atrasos. Pexels Opciones de pago Con el VEP generado, la deuda puede cancelarse mediante distintos canales electrónicos habilitados por ARCA. Entre las alternativas disponibles se encuentran: Homebanking, desde la sección destinada a pagos de ARCA o impuestos nacionales

o impuestos nacionales Pago Mis Cuentas , para quienes operan con la red Banelco

, para quienes operan con la red Red Link , mediante la plataforma de pagos correspondiente

, mediante la plataforma de pagos correspondiente Billeteras virtuales compatibles, cuando el VEP incluye un código QR Una vez hecha la operación, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles, por lo que es preferible conservar el comprobante hasta verificar que el pago figure registrado en la cuenta corriente. Si el importe acumulado es elevado y no puede afrontarse en un solo pago, ARCA también ofrece planes de facilidades para determinadas obligaciones. Esas alternativas se encuentran en la parte de planes de pago vigentes, donde el organismo informa los requisitos y condiciones de cada régimen.

Temas ARCA