El simple hecho de mantener las obligaciones fiscales al día evita recargos y simplifica la administración del monotributo. Cuando una cuota queda impaga, el organismo calcula intereses de forma automática hasta la fecha de cancelación, por lo que conviene regularizar la situación cuanto antes.
Monotributo atrasado: cómo pagar las cuotas vencidas en ARCA para que no sigan generando intereses
En pocos pasos y desde la plataforma oficial es posible regularizar todos los saldos pendientes antes de que aumente el monto.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de herramientas digitales para conocer el importe pendiente, generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) y completar la operación desde distintos medios electrónicos. De hecho, todo el proceso puede hacerse sin tener que presentarse en una oficina.
Paso a paso para pagar la deuda del monotributo de ARCA
Antes de empezar con el trámite, es necesario contar con el CUIT y la Clave Fiscal. Con esos datos, el contribuyente puede ingresar a los servicios habilitados y consultar tanto el capital adeudado como los intereses acumulados hasta ese mismo momento.
Consultar la deuda
El primer paso consiste en verificar cuál es el importe exacto pendiente. Para hacerlo hay que ingresar a la página oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, abrir el servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos y revisar el estado de cuenta. Dentro de ese apartado aparecen discriminados los períodos abonados y aquellos que permanecen impagos.
El sistema identifica cada obligación y calcula de manera automática el monto actualizado, con los intereses resarcitorios incluidos. Esa información permite conocer el valor definitivo antes de generar el pago y evita errores al seleccionar los meses que se desean cancelar.
Generar un VEP
Una vez identificado el saldo pendiente, el siguiente paso consiste en emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP), el comprobante digital que habilita la cancelación de la deuda. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal
- Acceder al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos
- Seleccionar los períodos que permanecen impagos
- Elegir la opción Volante de pagos
- Confirmar la operación y presionar Generar VEP o QR (el sistema permite emitir un VEP para uno o varios períodos, según la decisión del contribuyente)
- Guardar el número del VEP o el código QR generado para completar el pago
Opciones de pago
Con el VEP generado, la deuda puede cancelarse mediante distintos canales electrónicos habilitados por ARCA. Entre las alternativas disponibles se encuentran:
- Homebanking, desde la sección destinada a pagos de ARCA o impuestos nacionales
- Pago Mis Cuentas, para quienes operan con la red Banelco
- Red Link, mediante la plataforma de pagos correspondiente
- Billeteras virtuales compatibles, cuando el VEP incluye un código QR
Una vez hecha la operación, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles, por lo que es preferible conservar el comprobante hasta verificar que el pago figure registrado en la cuenta corriente. Si el importe acumulado es elevado y no puede afrontarse en un solo pago, ARCA también ofrece planes de facilidades para determinadas obligaciones. Esas alternativas se encuentran en la parte de planes de pago vigentes, donde el organismo informa los requisitos y condiciones de cada régimen.
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