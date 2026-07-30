Los nuevos topes de ARCA: cuánto tiene permitido facturar por mes cada monotributista según la categoría + Agregar ámbito en









Con los valores actualizados, muchos contribuyentes van a tener que revisar sus números para no tener inconvenientes en la próxima revisión.

Es importante que los monotributistas tengan en cuenta esta información para evitar problemas. Pexels

La actualización semestral del monotributo ya está vigente y trae modificaciones tanto en los límites de ingresos como en los importes mensuales. Es por eso que quienes están inscriptos deben controlar si es que continúan dentro de la escala que les corresponde.

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Aunque el parámetro oficial se calcula sobre la facturación acumulada de los últimos 12 meses, existe una referencia que ayuda a seguir la evolución de los ingresos. Ese control también permite anticipar una posible recategorización y evitar inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los monotributistas tienen que tener en cuenta los nuevos topes que impone ARCA. Magnific Tope de facturación mensual orientativo: cuánto podés facturar en tu categoría antes de pasarte de límite ARCA incrementó en un 16,8% las escalas del Monotributo para el segundo semestre de 2026. Los nuevos límites anuales son los que se toman para definir la categoría de cada contribuyente, por lo que dividir esos montos por 12 ofrece una referencia para controlar la facturación mes a mes.

Es importante recordar que este cálculo tiene un carácter orientativo. El organismo fiscal toma como base los ingresos devengados durante los últimos doce meses y no el resultado de un único período mensual. Estos son los valores de facturación mensual para cada categoría:

Categoría A: hasta $1.000.784,20

Categoría B: hasta $1.466.265,23

Categoría C: hasta $2.055.874,53

Categoría D: hasta $2.552.387,62

Categoría E: hasta $3.002.352,61

Categoría F: hasta $3.762.638,28

Categoría G: hasta $4.499.649,91

Categoría H: hasta $6.827.055,03

Categoría I: hasta $7.641.646,83

Categoría J: hasta $8.751.043,27

Categoría K: hasta $10.550.903,23 De todas formas, superar ese promedio en un mes no implica automáticamente perder la categoría, ya que lo que realmente analiza ARCA es la facturación acumulada del último año. Además, el organismo también contempla otros parámetros, como el monto de los alquileres, la superficie destinada a la actividad y el consumo de energía eléctrica cuando corresponda.

La recategorización se puede hacer hasta el 5 de agosto de 2026 para quienes hayan quedado fuera de los parámetros de su categoría. Por el otro lado, quienes mantengan todos sus indicadores dentro del mismo rango no tendrán que efectuar ningún trámite. El organismo puede hacer una recategorización de oficio si detecta inconsistencias. Pexels Aumento en la cuota: cuánto se pagará de monotributo desde agosto 2026 Además de los nuevos límites de facturación, ARCA confirmó los importes que van a empezar a abonarse desde el vencimiento de agosto. Los valores incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. Las cuotas quedaron establecidas de la siguiente manera: Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes La cuota correspondiente a julio mantiene los importes anteriores, mientras que los nuevos valores van a impactar recién en los pagos con vencimiento desde agosto. El organismo también recomienda revisar la facturación acumulada mediante las herramientas disponibles en su portal, de esa manera se puede detectar con anticipación cualquier cambio de categoría, lo que reduce el riesgo de una recategorización de oficio. Si el organismo verifica que un contribuyente superó el límite máximo permitido para permanecer dentro del Monotributo, podrá disponer su exclusión del régimen simplificado y su incorporación al Régimen General, además de reclamar las diferencias impositivas e intereses que correspondan.

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