Un descanso extra antes de que termine el año: los feriados de diciembre 2025

Se termina el 2025 y para varios afortunados podrán aprovechar los últimos feriados del calendario.

El calendario del 2025 va llegando a su fin y estos son los feriados que quedan. Freepik

Con la llegada de diciembre se termina el año y las energías están por el suelo, aunque por suerte para muchos es un mes con más de una alternativa en su calendario de feriados. Las fiestas son el principal factor, pero también cuenta con otro asueto.

La ubicación de estos días es ideal para los trabajadores y estudiantes, ya que uno será al comienzo del mismo, mientras que el resto estará sobre el cierre. Así, el camino hacia el final del 2025 no será tan agotador como parece y les dará un muy merecido descanso a todos.

feriados salida primavera.jpg Uno de los feriados de diciembre dará la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. Freepik Los feriados restantes del año: el descanso de las Fiestas En el calendario de feriados a nivel nacional tendrá su primera novedad el lunes 8 de diciembre, ya que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al ser al principio de semana, generará un fin de semana largo que le permitirá a muchos planificar alguna escapada rápida.

Luego estará el jueves 25 de diciembre, una fecha no tan encantadora para muchos, aunque se baraja la posibilidad de que el viernes 26 pueda ser un día no laborable al declararse puente con fines turísticos. Así, culminará el fin de los asuetos oficiales y obligatorios del 2025, y el 2026 iniciará con uno.

Calendario de feriados nacionales en 2025 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Martes 3 y miércoles 4 de marzo: Carnaval

martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 18 y sábado 19: Semana Santa.

Viernes1 de mayo: Día del Trabajador.

Sábado 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la independencia.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Martes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Sábado 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Temas Feriados