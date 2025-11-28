Finde XXL en la primera semana de diciembre: el feriado que sorprende a miles de argentinos + Seguir en









El inicio de diciembre suma fuerza con feriados que modifican agendas, impulsan escapadas rápidas y sorprenden a miles que esperan un descanso extra.

La combinación de los feriados del 5 y el 8 arma un inicio de diciembre con ritmo de mini vacaciones. Depositphotos

El primer descanso de diciembre activa un alivio generalizado y alcanza a miles de personas que buscan un respiro antes del cierre del año. Este tipo de feriados funciona como un corte necesario en medio del ritmo laboral y abre la puerta a escapadas largas o simples gracias al fin de semana largo.

Ese clima anticipa el impacto del próximo feriado, una jornada que modifica rutinas y reorganiza agendas. La fecha genera expectativas porque se instala justo antes del inicio formal de las celebraciones de fin de año y ofrece un impulso para quienes necesitan bajar un cambio.

feriado Entre los feriados del 5 y el 8, la primera semana de diciembre arma un descanso extendido. Pixabay Por qué es feriado el 5 de diciembre de 2025 El viernes 5 de diciembre se convierte en una jornada especial para trabajadores de zonas puntuales de la provincia de Buenos Aires. La fecha coincide con celebraciones fundacionales que otorgan un día no laborable en localidades como Blaquier y Juan Antonio Pradere, según la normativa vigente.

Este feriado local acorta la semana laboral y genera un impacto directo en las comunidades involucradas. Vecinos y comercios aprovechan la pausa para actividades familiares, eventos culturales y pequeñas escapadas aprovechando la cercanía del verano.

La fecha también impulsa movimiento turístico regional, ya que muchos viajeros buscan destinos tranquilos sin grandes desplazamientos. La combinación de buen clima, descanso y menor presión laboral convierte al 5 de diciembre en un punto estratégico dentro del calendario de fin de año.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad

Temas Feriados