Planificá tu escapada: el feriado de diciembre 2025 que se convierte en un finde XXL

Ideal para aprovechar el último descanso largo del año y planificar rutas cortas sin estrés.

Los feriados de fin de año impulsan un finde XXL perfecto para quienes buscan una pausa larga. Pixabay

Los feriados XXL permiten recorrer distintas zonas del país y descubrir rincones encantados que muchas veces quedan fuera del radar. Este tipo de descansos concentra oportunidades para cortar la rutina, viajar sin apuros y aprovechar rutas cortas que muestran paisajes inesperados.

Ese escenario aparece en diciembre 2025, un mes que inicia con un finde largo ideal para planificar una escapada. La fecha destaca en el calendario por ofrecer tres días consecutivos de descanso y por ubicarse justo antes de las celebraciones de fin de año.

Descanso Los feriados encuentran en el 8 de diciembre una fecha clave que arma un finde XXL. Freepik El feriado de diciembre que te dará 3 días de descanso El lunes 8 de diciembre se transforma en la clave del finde XXL. Ese día se conmemora la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible que organiza el último descanso largo del año. La fecha se mantiene fija y cada temporada impulsa viajes cortos y actividades recreativas en todo el país.

Este será el último fin de semana largo de 2025, ya que Navidad caerá jueves y no generará un feriado extendido. Por eso, muchos viajeros aprovechan este cierre de calendario para recorrer destinos cercanos, visitar familiares o simplemente disfrutar una pausa antes del verano y las fiestas.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

