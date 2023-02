Fede Desal, el joven que triunfa en Uruguay como fotógrafo y empresario tras dejar el país por un empleo fallido

Desde su infancia, Fede ya tenía marcada a fuego su gran pasión. "Cuando era chico sabía que quería hacer algo relacionado a los autos, pero no tenía en mente qué ni en dónde. La fotografía fue y es mi hobby. Muchas veces me dejó una buena entrada económica, pero sobre todo me hizo relacionar con gente de la cual pude aprender. Eso me apasiona, pero mi trabajo principal en la actualidad es Automotora del Este, donde compramos y vendemos autos usados", relata.

auto3.jpg

Su gran talento para tomar fotografías le dio una de las experiencias más gratificantes e impactantes: en el año 2016 fue al Incontro Ferrari, donde se topó con más de 60 Ferraris en un solo fin de semana. Esas imágenes no se le borrarán jamás de la memoria, aunque ahora -con 28 años- prefiera emprender en vez de salir a fotografiar con su cámara.

Pese a capturar momentos único y apasionantes, ya se cumplieron tres años desde que Fede Desal decidió enfocarse ciento por ciento a su agencia, donde espera tener un 2023 muy exitoso. Su historia es un claro ejemplo de que a veces las cosas no salen como uno se imagina, pero, a la larga, siempre hay recompensa.