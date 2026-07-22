Alerta por nevadas intensas: el SMN advierte por acumulación de hasta 50 centímetros en varias provincias + Agregar ámbito en









El fenómeno afectará principalmente a sectores cordilleranos de la Patagonia y Cuyo, donde se esperan complicaciones para circular y condiciones adversas durante gran parte de la jornada.

Alerta por nevadas intensas: el SMN advierte por acumulación de hasta 50 centímetros en varias provincias. Gentileza - Houston Public Media

Una intensa nevada afectará este jueves a varias provincias del país. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas , con acumulaciones que podrían alcanzar los 50 centímetros en sectores cordilleranos de la Patagonia y Cuyo.

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Las zonas alcanzadas por el aviso incluyen áreas de Santa Cruz, Chubut y la cordillera de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja. Según informó el organismo, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con períodos en los que podrían ser fuertes.

En las zonas cordilleranas podrían acumularse entre 20 y 50 centímetros de nieve, mientras que en sectores más bajos se estiman acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros. El SMN aclaró que estos valores podrían ser superados de forma puntual en algunas localidades, dependiendo de la intensidad del fenómeno.

El fenómeno afectará principalmente a sectores cordilleranos de la Patagonia y Cuyo, donde se esperan complicaciones para circular y condiciones adversas durante gran parte de la jornada. Las condiciones previstas también podrían complicar la circulación en rutas y caminos de montaña debido a la presencia de nieve acumulada y la formación de hielo sobre la calzada.

Recomendaciones y qué implica la alerta amarilla Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad de las nevadas, retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos para prevenir daños estructurales y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve, utilizando los elementos de seguridad correspondientes.

Además, el organismo aconsejó mantener ventilados los vehículos y los ambientes cerrados para evitar la acumulación de monóxido de carbono, seguir las actualizaciones del pronóstico y contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, teléfono celular y documentación personal. El nivel amarillo emitido por el SMN indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y ocasionar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

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