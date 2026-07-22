Rescataron con vida a los mineros atrapados por una tormenta de nieve en Catamarca + Agregar ámbito en









El episodio se enmarca en una ola polar que afecta a varias provincias del oeste del país. En el caso de Catamarca, las temperaturas descendieron hasta los -27 °C en la cordillera de Fiambalá.

Rescataron con vida a los mineros atrapados por una tormenta de nieve en Catamarca.

Los equipos de rescate que operaban en la Puna de Catamarca lograron rescatar este miércoles a los cuatro mineros que permanecían aislados tras la tormenta de nieve que azotó la región. El hallazgo se produjo luego de que los trabajadores pasaran más de tres noches en condiciones extremas en una camioneta que estaba varada en el Salar del Hombre Muerto.

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La confirmación llegó a través del secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, quien aseguró que dos de los trabajadores fueron hallados dentro del vehículo, mientras que los otros dos habían abandonado el lugar a pie con el objetivo de conseguir señal telefónica y comunicar su posición aproximada.

La cantidad de nieve que cayó sobre el territorio fue tal que cubrió casi por completo la camioneta en la que se movilizaban los mineros. Además, el viento y el frío durante los últimos días por la ola de frío polar también fueron determinantes para provocar que queden varados.

El operativo de rescate se desplegó en el departamento de Antofagasta de la Sierra, dentro del área del proyecto Fénix, que opera la empresa Río Tinto, con la participación camiones de la compañía, el gobierno provincial, bomberos, la municipalidad y empresas proveedoras, además de vecinos de la zona.

A su vez, el despliegue incluyó helicópteros provenientes de Buenos Aires y Mendoza, cuyas aeronaves despegaron desde la localidad de Cachi, en Salta.

Una fuerte nevada azota Catamarca: temperaturas de -27 °C, animales bajo la nieve y trabajadores varados El episodio se enmarca en una ola polar que afecta a varias provincias del oeste del país. En el caso de Catamarca, las temperaturas descendieron hasta los -27 °C en la cordillera de Fiambalá. El episodio se enmarca en una ola polar que afecta a varias provincias del oeste del país. En el caso de Catamarca, las temperaturas descendieron hasta los -27 °C en la cordillera de Fiambalá. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas por la magnitud del temporal. Las camionetas quedaron completamente cubiertas por la nieve y, en algunos sectores, la acumulación superó el metro de altura, situación que terminó afectando a las casas y hasta a los animales. A esto se sumó una visibilidad prácticamente nula en distintos momentos del día, producto de la persistencia de las nevadas y la intensidad del viento, condiciones que imposibilitan la circulación de personas y vehículos.

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