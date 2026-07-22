Alarma por el derrame de un presunto líquido tóxico en Villa Crespo: tres asistidos + Agregar ámbito en









El incidente ocurrió en la calle Tres Arroyos 569, entre Rojas y la avenida Honorio Pueyrredón, según lo informado por el SAME.

Un derrame de un presunto líquido tóxico se registró este miércoles en un contenedor de basura en el barrio de Villa Crespo. Como resultado de este incidente, tres personas recibieron asistencia médica del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

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Una mujer de 44 años presentó un cuadro de broncoespasmo y se trasladó por sus propios medios a un neumonólogo, mientras que el personal de salud realizó un control clínico a un varón y a una joven de aproximadamente 30 años.

El incidente ocurrió en la calle Tres Arroyos 569, entre Rojas y la avenida Honorio Pueyrredón, según lo informado por el SAME.

Ante la situación, los Bomberos de la Ciudad llevaron a cabo la descontaminación de la sustancia encontrada en el interior del contenedor de basura. La intervención de los servicios de emergencia es fundamental en estos casos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar mayores complicaciones.

El Gobierno porteño puso en marcha una nueva base del SAME en un punto clave de CABA El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una nueva sede operativa del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), ubicada en la avenida 9 de Julio y San Juan. El objetivo es fortalecer la cobertura en el microcentro porteño para reducir el tiempo de atención, que actualmente promedia los 5 minutos.

El nuevo centro de operaciones cuenta con 5 dotaciones de ambulancias, un radio operador que funciona las 24 horas todos los días de la semana, dos motos médicas, un móvil de alta complejidad de intervención rápida y 15 personas, entre médicos y choferes. Según precisaron desde el Ejecutivo porteño, la base trabajará coordinadamente con los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Penna y Fernández. Actualmente el SAME está conformado por 1.300 personas que atienden 250.000 llamadas por año. Está presente en 14 hospitales generales de agudos y tiene 18 bases extrahospitalarias, incluida la nueva del microcentro. Asimismo, cuenta con 110 vehículos, distribuidos en 70 ambulancias y 40 unidades especiales como motos, de neonatología o terapia intensiva. Y tiene dos helicópteros y 12 helipuertos donde aterrizar.

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