Triple femicidio en Florencio Varela: la Justicia refuerza la hipótesis del robo de droga como móvil del crimen







Aparecieron nuevos elementos clave que fortalecen la investigación sobre la banda narco liderada por Alex Roger Ydone Castillo, vinculada a los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

El fiscal Adrián Arribas detalló los avances de la investigación sobre el triple crimen de Florencio Varela, que mantiene en la mira a una organización vinculada al narcotráfico. Captura C5N

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela continúa sumando elementos que fortalecen una hipótesis cada vez más firme: el robo de droga como móvil detrás de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, halladas descuartizadas en una vivienda del sur del conurbano bonaerense.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, confirmó que la hipótesis principal del caso se fortaleció luego de revisar material obtenido por la Policía de la Ciudad y la de la Provincia de Buenos Aires. “Estamos recabando la prueba y ahora lo tendríamos un poco más confirmado”, explicó en declaraciones a la prensa. Más adelante, al referirse al avance del expediente, añadió: “Hay mucha nueva información que ya estamos procesando”.

Pruebas y cámaras clave Según explicó el funcionario judicial, el material fílmico incorporado al expediente permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos desde el día del crimen y durante las 48 horas posteriores. “Fuimos recibidos y nos mostraron el impecable trabajo que hicieron, fue exitoso. Se pudieron identificar a los que ya teníamos en la causa y observar los tres vehículos secuestrados”, detalló.

Esos autos son una Chevrolet Tracker, un Volkswagen Fox y un Renault 19, todos incautados en distintos procedimientos. En paralelo, las fuerzas de seguridad detectaron un cuarto vehículo vinculado al caso, lo que abre una nueva línea de análisis.

La vivienda allanada pertenece a Alex Roger Ydone Castillo, señalado como jefe narco y presunto dueño de la droga robada. Sobre él pesa un pedido de captura internacional, al igual que sobre David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez, todos con código rojo.

Arribas no descartó que una de las víctimas haya tenido participación en el robo que desencadenó la masacre: “Hay una mención de que fueron algunas de las víctimas y con otras personas más, que no fueron identificadas todavía. Puede ser, sí”, reconoció. Desde el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, el fiscal adelantó que el próximo lunes 13 de octubre se espera que Víctor Sotacuro, uno de los detenidos, amplíe su declaración indagatoria. “En las indagatorias los imputados no tienen que decir la verdad; pueden mentir o armar un escenario que los beneficie. La investigación avanza a partir de esas declaraciones y de las pruebas objetivas”, explicó.

