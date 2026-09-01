Femicidios en Argentina: se registraron 169 víctimas de violencia de género en lo que va del año + Agregar ámbito en









Un estudio contabilizó hasta agosto 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 crímenes vinculados de varones adultos y niños.

En los primeros ocho meses del año se contabilizaron 169 víctimas fatales de la violencia de género en Argentina.

Un nuevo informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron 169 víctimas fatales de la violencia de género en Argentina. La cifra comprende 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

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Las cifras indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En términos demográficos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

Según un estudio, hasta agosto se produjeron 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios de varones adultos y niños. La alarmante cifra de tentativas de femicidio El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, un dato que pone en evidencia a la falta de perspectiva integral ya las fallas en el sistema judicial.

A este escenario se suman los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que durante la última feria judicial de invierno asistió a 600 personas.

Un total de 357 denunciaron violencia doméstica, siendo un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior, a la vez que se realizaron 491 evaluaciones de riesgo (un 15% más que en el período previo). El 49% de los casos afectó a mujeres de entre 18 y 59 años, mientras que el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas. En cuanto a las tipologías, predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos, de los cuales el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores.