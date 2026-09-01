Un nuevo informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron 169 víctimas fatales de la violencia de género en Argentina. La cifra comprende 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Femicidios en Argentina: se registraron 169 víctimas de violencia de género en lo que va del año
Un estudio contabilizó hasta agosto 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 crímenes vinculados de varones adultos y niños.
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Las cifras indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.
En términos demográficos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.
La alarmante cifra de tentativas de femicidio
El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, un dato que pone en evidencia a la falta de perspectiva integral ya las fallas en el sistema judicial.
A este escenario se suman los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que durante la última feria judicial de invierno asistió a 600 personas.
Un total de 357 denunciaron violencia doméstica, siendo un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior, a la vez que se realizaron 491 evaluaciones de riesgo (un 15% más que en el período previo).
El 49% de los casos afectó a mujeres de entre 18 y 59 años, mientras que el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas. En cuanto a las tipologías, predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos, de los cuales el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores.