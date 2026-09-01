COORDIEP reúne en Mendoza a las escuelas privadas de todo el país para debatir los desafíos de la educación del futuro

El XXIV Encuentro Federal de Escuelas Privadas se realizará del 28 al 30 de octubre con conferencias, talleres y espacios de intercambio.

Con una agenda que combina educación, tecnología, liderazgo, vínculos, gestión institucional, innovación y espacios culturales, el encuentro de COORDIEP en Mendoza buscará así consolidar uno de los principales ámbitos federales de debate de la educación pública de gestión privada.

La educación privada argentina tendrá su principal encuentro federal del año en Mendoza. Del 28 al 30 de octubre de 2026 , la Junta Coordinadora de Asociaciones Nacionales y Provinciales de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) realizará el XXIV Encuentro Federal de Escuelas Privadas de Argentina , una agenda que reunirá a autoridades, directivos, docentes y referentes de distintos ámbitos para abordar los desafíos que atraviesa el sistema educativo y las nuevas herramientas para liderar las instituciones del siglo XXI.

El encuentro tendrá como sede el Hotel Hilton de la Ciudad de Mendoza y combinará conferencias, charlas participativas, talleres simultáneos, espacios de intercambio, una feria exposición y actividades culturales. La propuesta busca poner en discusión temas que van desde el impacto de las pantallas y la inteligencia artificial hasta el liderazgo educativo, las emociones, las relaciones con las familias, la comunicación y las nuevas demandas que enfrenta la comunidad educativa.

COORDIEP es un órgano representativo, plural, federal e inclusivo de la educación pública de gestión privada en Argentina. Fundada en 1988, la organización trabaja en todos los niveles y modalidades educativas, tanto en ámbitos urbanos como rurales, y promueve el intercambio entre instituciones confesionales y laicas. Su objetivo es acompañar a las familias en la elección educativa, fortalecer la calidad y la innovación y defender la autonomía de gestión de las instituciones.

Desde la entidad sostienen que su visión parte de la libertad de enseñanza y el aprendizaje de calidad , con una escuela capaz de combinar tradición, diversidad e innovación. En ese marco, el encuentro federal de Mendoza funcionará como un espacio para analizar cómo las instituciones educativas pueden responder a las transformaciones sociales, tecnológicas y culturales que atraviesan a estudiantes, docentes y familias.

La primera jornada comenzará el miércoles 28 de octubre a las 14:30 , con la acreditación de los participantes y la posibilidad de recorrer la feria exposición.

Entre las 17 y las 18:30 se desarrollará el acto de apertura, que incluirá un tiempo de reflexión, la participación de autoridades nacionales y provinciales y la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego tendrá lugar la bienvenida a cargo de Norberto Baloira, secretario ejecutivo de COORDIEP.

La conferencia inaugural estará a cargo del psicólogo, escritor y conferencista Alejandro Schujman, especialista en vínculos. Su exposición se titulará “Pantallas apagadas, miradas encendidas. El desafío de contagiar con la pasión” y se desarrollará entre las 19 y las 20. Schujman es diplomado con honores por la UBA y coordina el equipo de la Red Asistencial PSI; además, desarrolla charlas, cursos y talleres destinados a estudiantes, docentes, familias y profesionales en Argentina y otros países de la región.

La jornada continuará a las 20 con la presentación de “Coristas de la Compañía”, el coro de niñas y niños del Colegio Compañía de María de Ciudad de Mendoza.

A las 20:15 se realizará la inauguración de la feria exposición y, desde las 21, tendrá lugar el cóctel de bienvenida.

Libertad educativa, innovación e inteligencia artificial

El jueves 29 de octubre comenzará con la participación de autoridades provinciales y, a las 9:30, uno de los momentos institucionales destacados del encuentro: la presentación del nuevo vínculo internacional de COORDIEP, a partir de su incorporación como miembro de OIDEL, Organización Internacional para el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza, entidad que cuenta con estatus consultivo ante Naciones Unidas, UNESCO y el Consejo de Europa.

La actividad contará con Ignasi Grau, director general de OIDEL, especialista en derechos a la educación y libertad educativa. Grau es máster en Teoría Política por la Universidad de Ginebra, licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y en Administración de Empresas por la Universidad Abierta de Cataluña. También lidera proyectos de investigación vinculados con el Índice de Libertad Educativa y el pluralismo educativo.

A continuación se desarrollará una serie de talleres simultáneos, con participación a elección de los asistentes. En el Auditorio, Marcelo Cremona, de SIRO Banco Roela, abordará “La nueva era de los medios de pago: ¿Cómo la selección correcta en los medios de pago puede bajar la morosidad?”. En el Salón Agrelo, Fernando Farall Vera, de PROME, tratará los límites y alcances de la responsabilidad civil en establecimientos educativos.

La agenda de talleres también incluye a Daiana Corlito, de BBVA, con “Educación financiera para tu futuro”, y a Lilian López, de C&E ACHIEVE, quien presentará experiencias interculturales internacionales que pueden aportar valor a las propuestas educativas. Tras los talleres habrá un espacio para recorrer la feria, exposición y café.

El eje tecnológico llegará al mediodía con la charla “Un nuevo ADN del educador: habilidades y cultura para liderar la era de la IA”, a cargo de Martina Rua, periodista y divulgadora especializada en innovación, productividad y nuevas formas de trabajo. Rua cuenta con más de 25 años de experiencia en comunicación, es columnista de La Nación, conductora de radio, podcasts y streaming, y profesora de Innovación en Educación Ejecutiva en la Universidad de San Andrés. La actividad incluirá una ronda de preguntas.

La jornada finalizará con una foto grupal en la puerta del hotel y una tarde libre para los participantes.

Liderazgo, vínculos y neurociencias en la agenda del viernes

El viernes 30 de octubre la programación retomará los contenidos vinculados con los vínculos y la convivencia dentro de las instituciones. Entre las 9:30 y las 10:15, Guadalupe Nogués ofrecerá la charla intervención “Conversaciones difíciles en la escuela”, seguida por una ronda de preguntas. Doctora en Ciencias Biológicas por la UBA, Nogués trabaja en la articulación entre educación, academia, empresas, organizaciones y políticas públicas, y es autora de Pensar con otros y Entender un elefante.

Luego de un nuevo espacio para visitar la feria y compartir un café, será el turno de Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey y fundador de Dandelion. Su charla participativa se titulará “Liderar hoy: cómo transformar ideales en acciones concretas”. Porres estudió Filosofía en la UCA, posee una maestría en Políticas Públicas por Georgetown University, es profesor invitado de la Universidad Austral y autor de Tareas Pendientes. En 2026 recibió el Ambassador of Character Award, convirtiéndose en el primer latinoamericano en obtenerlo.

Por la tarde, la agenda estará especialmente orientada a los directivos. Hernán Aldana Marcos, doctor en Biología por la UBA y especialista en Neurociencias, brindará la conferencia “Ya no sé qué hacer: familias, emociones y aprendizajes, claves desde las neurociencias”. Investigador y profesor universitario, Aldana Marcos fue decano de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano y actualmente desarrolla capacitaciones sobre neurociencia de las emociones para docentes y profesionales de América Latina.

El cierre de las actividades académicas tendrá un componente artístico y familiar. Entre las 16:15 y las 16:40 se presentará “La del Patio llega a Mendoza”, una propuesta que combina arte, música, expresión, humor y energía en familia alrededor de los desafíos de la crianza. El espectáculo cuenta con experiencia en universidades, hospitales y encuentros nacionales e internacionales.

A las 16:40 comenzará la clausura del XXIV Encuentro, mientras que a las 22 está prevista la Cena de Celebración de los XXIV Encuentros COORDIEP, como cierre de tres jornadas de intercambio entre referentes de la educación privada argentina.