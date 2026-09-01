Francisco Cerúndolo fue contundente y ganó en la primera ronda del US Open + Agregar ámbito en









El mejor tenista argentino rankeado en ATP debutó con el pie derecho en el último Grand Slam del año y le ganó 3-0 al austríaco Filip Misolic.

Francisco Cerúndolo fue contundente y se aseguro su lugar en la segunda ronda del US Open.

Francisco Cerúndolo (25°) le ganó este martes a Filip Misolic (537°) por 6-4, 6-3 y 7-5, en 2 horas y 23 minutos, por la primera ronda del US Open. Con este resultado, “Fran” se convirtió en el cuarto argentino en pasar la primera instancia, luego de las victorias de Mariano Navone, Tomás Etcheverry y Marco Trungelliti.

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En cambio, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta, perdieron en su primer duelo del certamen. Además, la única jugadora argentina clasificada en el femenino, Solana Sierra, cayó ante Elina Svitólina, número nueve del mundo.

¡A R2 por cuarto año seguido!



@FranCerundolo pasó 6-4, 6-3 y 7-5 a Filip Misolic para avanzar en Nueva York. ¿Podrá firmar R3?#USOpen https://t.co/NSLvPUFJEU pic.twitter.com/b0Pp1o5dBl — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 1, 2026 Por otro lado, el mayor de los Cerúndolo ya conoce a su rival en la segunda ronda: el alemán Jan-Lennard Struff (44°), quien justamente eliminó a su compatriota Ugo Carabelli. El enfrentamiento entre ambos se dará este martes, estipulado para las 12 horas (horario Argentina).

La cronología del partido En la previa del duelo entre ambos, lo curioso era que Filip Misolic ocupaba el top 537 en el ranking ATP, siendo que solo se clasifican los 100 mejores rankeados, pero el austríaco tuvo la fortuna de participar por la herramienta denominada “ranking protegida”, la cual permite que los jugadores lesionados hace más de 6 meses no pierdan su posición en la clasificación.

Una vez en el partido, Francisco Cerúndolo lo comenzó como el gran favorito a llevárselo y así lo hizo. El argentino quebró el primer game, Misolic se recuperó en el siguiente, pero “Cisco” volvió a romper el saque del austríaco en el séptimo game y se llevó el primer set por 6-4.

Cerúndolo está en segunda ronda. ATP En la segunda manga las cosas comenzaron complicadas para el N°25. Misolic quebró en el cuarto game para ponerse 3-1, pero el porteño se recuperó y le rompió el saque tres veces seguidas para ponerse 6-3 y 2 sets a 0 arriba. Si bien las cosas parecían ya estar acomodadas para Cerúndolo, el austríaco no se rindió, hizo dos “break” durante el game, pero el argentino se volvió a ordenar y le quebró tres veces para sentenciar el 7-5 y el resultado final por 3 a 0. Fran Cerúndolo, uno de los mejores argentinos del año. Finalmente, el mayor de los Cerúndolo se prepara con intensidad para la segunda ronda, aunque también tiene el próximo enfrentamiento contra Turquía por Copa Davis en mente. El duelo contra los europeos, que definirá la permanencia de Argentina en el Grupo Mundial I en busca de la permanencia para los Qualifiers de 2027 , se disputará el próximo 19 y 20 de septiembre en Neuquén.