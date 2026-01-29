Fentanilo contaminado: en los próximos días se conocerá el número final de muertos + Seguir en









De acuerdo con las fuentes vinculadas a la investigación, se prevé que antes de la finalización de la Feria Judicial se envíen las muestras al Cuerpo Médico Forense.

El número final de víctimas por fentanilo contaminado se conocerá en los próximos días.

La investigación por el fentanilo contaminado entrará en una instancia decisiva: en los próximos días podría revelarse el número final de víctimas, entre fallecidas y sobrevivientes, inoculadas con el lote adulterado del potente analgésico utilizado en el sistema de salud.

De acuerdo con las fuentes vinculadas a la investigación, se prevé que antes de la finalización de la Feria Judicial se envíen las muestras al Cuerpo Médico Forense. Según trascendió, desde el entorno de la causa señalaron que durante el receso judicial se avanzó en una trae exhaustiva de análisis y clasificación de información. “Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, indicó una fuente cercana a la investigación.

El envío de las muestras así permitirá establecer con precisión cuantas personas resultaron afectadas por el medicamento contaminado. Hasta el momento, la causa judicial contabiliza al menos 20 muertos, aunque ese número podría modificarse tras los estudios finales.

fentanilo-1024x576.jpg El envío de las muestras así permitirá establecer con precisión cuantas personas resultaron afectadas por el medicamento contaminado. Quiénes son los imputados en la causa de fentanilo contaminado Mientras la investigación de la causa avanza, Ariel García Furfaro y otros accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A permanecen detenidos y procesados.

García Furfaro, empresario con vínculos políticos, fue imputado como "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales", en relación con los fallecimientos registrados. Además, es acusado de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.

Según el expediente, el empresario habría actuado junto a 16 integrantes de ambos laboratorios, en cuanto a la toma de decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del producto contaminado. Por otra parte, entre los imputados también se encuentran dos mujeres radicadas en San Nicolás y vinculadas a Laboratorios Ramallo S.A.: Carolina Ansaldi y Dayana Astudillo. El lote señalado como el origen del brote de intoxicaciones es el lote 31202 del opioide, que se encontraba “destinado al uso público sanitario” y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

