El robo de autos particulares creció 14% en julio

El asalto a mano armada se mantuvo como el más común con el 59,46% de los episodios. El hurto, por su parte, presentó un incremento del 54% interanual. En casi todos los casos (95,45%), la vía pública fue el escenario elegido por los delincuentes.

El robo de vehículos particulares volvió a crecer en julio y se consolidó como la principal preocupación dentro del delito automotor. Según el último Indicador de Robo Vehicular (IRV), los autos fueron el blanco más frecuente, concentrando el 62,16% de los casos y registrando un aumento del 14% frente a junio.

El relevamiento, elaborado por Ituran Argentina a través de su Departamento de Seguridad y Emergencias en CABA y GBA, también mostró que las pick ups 4x4 representaron el 21,62% de los hechos, los utilitarios el 8,11% y tanto motos como camiones alcanzaron un 4,05% cada uno.

“Este aumento evidencia que los delincuentes no sólo modifican sus modalidades, sino que buscan constantemente vulnerar la seguridad de los vehículos particulares. Es clave que los usuarios estén atentos y cuenten con herramientas de prevención y seguimiento efectivas. En este sentido, la tecnología aplicada a la localización y monitoreo de vehículos se vuelve un aliado indispensable para prevenir y responder ante estas situaciones”, destacó Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

delito En cuanto a las modalidades, el robo a mano armada se mantuvo como el más común con el 59,46% de los episodios. El análisis también reflejó que la franja horaria más riesgosa fue la de 18 a 24 horas (33,78%), seguida por la de 06 a 12 (24,32%), que duplicó los registros del mes previo. Más atrás se ubicaron la tarde (21,62%) y la madrugada (20,27%).

En términos geográficos, la Zona Oeste encabezó el ranking con el 55,41% de los delitos, seguida por la Zona Sur (29,73%), la Capital Federal (9,46%) y la Zona Norte, que se mantuvo con baja incidencia. Sobre la composición de los grupos delictivos, se repitió un patrón: el 45,95% de los hechos fue cometido por dos personas y otro 45,95% por grupos de tres o cuatro, mientras que los casos aislados con uno, cinco o seis autores apenas sumaron 2,70% cada uno. Franco Taraborrelli, Gerente General de Ituran Argentina, subrayó: “Si bien las cifras reflejan un aumento preocupante en los delitos contra vehículos, estos números también nos ofrecen una oportunidad para tomar decisiones estratégicas y proteger mejor a los conductores. Más allá de las estadísticas, lo que estos datos nos muestran es que la combinación de prevención, tecnología y concientización del usuario es fundamental para reducir riesgos y minimizar pérdidas”. Finalmente, el IRV reveló que los jueves fueron los días con mayor cantidad de robos (20,27%), seguidos de martes (18,92%), sábados (17,57%) y lunes (13,51%). Con menor incidencia quedaron viernes y miércoles (12,16% cada uno), y los domingos se mantuvieron como la jornada más tranquila con apenas el 5,41%.

