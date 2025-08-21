"Familia en renta", la nueva película de Brendan Fraser presentó su segundo tráiler oficial







La película producida por Searchlight Pictures es dirigida, coescrita y producida por HIKARI.

Brendan Fraser protagoniza la película ambientada en Japón.

El nuevo tráiler de Familia en renta, de la guionista y directora HIKARI y protagonizada por el ganador del Oscar Brendan Fraser, ya está disponible. La película estrena próximamente solo en cines.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambientada en el Tokio actual, Familia en renta sigue a un actor estadounidense (Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Tráiler de Familia en renta Familia En Renta _ Tráiler Oficial _ Subtitulado Searchlight Pictures presenta Familia en renta, dirigida, coescrita y producida por HIKARI. La película está protagonizada por Brendan Fraser, ganador del Oscar y de un premio del Sindicato de Actores (The Whale, The Mummy, Encino Man), con un elenco secundario que incluye al nominado al Emmy Takehiro Hira (SHOGUN), Mari Yamamoto (Pachinko, Monarch: Legacy of Monsters), Akira Emoto (Lovers Lost, Shin Godzilla, Dr. Akagi) y la debutante Shannon Gorman.

Con guion de HIKARI y Stephen Blahut (37 Seconds), la película está producida por Julia Lebedev (Dear White People, Bad Education) y Eddie Vaisman (Wildlife, A Thousand and One) de Sight Unseen Pictures, así como por Shin Yamaguchi (37 Seconds, Spirit World) de Knockonwood. Jennifer Semler (A REAL PAIN, THEATER CAMP), Tomo Koizumi, Blahut, Leonid Lebedev (Bad Education), Fraser y Oren Moverman (The Messenger, Love & Mercy) son los productores ejecutivos.

Temas Películas

Tokio