Con octubre llegando a su fin, el calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires todavía tiene una fecha especial por delante. El sábado 31 habrá un día no laborable en un municipio bonaerense, en el marco de una celebración que forma parte de su historia y que ya fue confirmada por el Gobierno provincial.
¿Hay feriado el 31 de octubre en la Provincia de Buenos Aires? Qué se celebra y quiénes no trabajan
Los vecinos de un rincón bonaerense podrán disfrutar de un merecido descanso en la recta final del año.
-
El viernes 6 de noviembre es el Día del Bancario pero no habrá bancos por 6 días en Argentina
-
Fin de semana largo de octubre: el municipio bonaerense que festeja este 31 de octubre
La jornada quedó establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La disposición determina cómo se aplicará el asueto y se suma a un calendario que tendrá nuevos descansos durante noviembre.
Descubrí qué partido bonaerense tiene día no laborable este fin de mes
El 31 de octubre será día no laborable en Benito Juárez, un partido ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. La fecha corresponde al 159° aniversario de su creación y quedó establecida mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense.
El municipio fue creado el 31 de octubre de 1867 y recibió su nombre en homenaje al expresidente de México, Benito Juárez, como símbolo de amistad entre ambos países. La celebración recuerda el nacimiento del partido, que tuvo lugar varios años antes de la fundación de su ciudad cabecera.
¿A quiénes afecta el feriado del 31 de octubre según el cronograma oficial del Banco Provincia?
El día no laborable alcanza a los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia en Benito Juárez, de acuerdo con lo establecido en la resolución oficial. La disposición también contempla a los trabajadores de comercios, industrias y otras actividades privadas del municipio.
En estos últimos casos, el descanso será optativo y cada empleador podrá decidir si concede el día libre o mantiene el funcionamiento habitual del establecimiento. Como el 31 de octubre cae sábado, la medida tendrá efecto principalmente sobre las actividades que normalmente se desarrollan durante esa jornada.
En cuanto a la remuneración, los empleados del ámbito privado que deban trabajar cobrarán su salario habitual. Quienes reciban el día libre por decisión de su empleador también conservarán el derecho a percibir el pago correspondiente.
Los feriados confirmados para noviembre
Noviembre de 2026 tendrá varias fechas especiales por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días en todo el país.
La presencia del pontífice también motivó descansos adicionales en determinadas jurisdicciones. El martes 10 será feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 corresponderá exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.
El calendario incluirá además el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. Aunque la conmemoración corresponde al 20 de noviembre, el feriado se trasladará al lunes 23, lo que permitirá disfrutar de otro fin de semana largo de tres días.
- Temas
- Feriados