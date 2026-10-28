¿Hay feriado el 31 de octubre en la Provincia de Buenos Aires? Qué se celebra y quiénes no trabajan

Los vecinos de un rincón bonaerense podrán disfrutar de un merecido descanso en la recta final del año.

Con octubre llegando a su fin, el calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires todavía tiene una fecha especial por delante. El sábado 31 habrá un día no laborable en un municipio bonaerense, en el marco de una celebración que forma parte de su historia y que ya fue confirmada por el Gobierno provincial.

La jornada quedó establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial . La disposición determina cómo se aplicará el asueto y se suma a un calendario que tendrá nuevos descansos durante noviembre.

El 31 de octubre será día no laborable en Benito Juárez , un partido ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires. La fecha corresponde al 159° aniversario de su creación y quedó establecida mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense.

El municipio fue creado el 31 de octubre de 1867 y recibió su nombre en homenaje al expresidente de México, Benito Juárez, como símbolo de amistad entre ambos países. La celebración recuerda el nacimiento del partido, que tuvo lugar varios años antes de la fundación de su ciudad cabecera.

El día no laborable alcanza a los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia en Benito Juárez , de acuerdo con lo establecido en la resolución oficial. La disposición también contempla a los trabajadores de comercios, industrias y otras actividades privadas del municipio.

En estos últimos casos, el descanso será optativo y cada empleador podrá decidir si concede el día libre o mantiene el funcionamiento habitual del establecimiento. Como el 31 de octubre cae sábado, la medida tendrá efecto principalmente sobre las actividades que normalmente se desarrollan durante esa jornada.

En cuanto a la remuneración, los empleados del ámbito privado que deban trabajar cobrarán su salario habitual. Quienes reciban el día libre por decisión de su empleador también conservarán el derecho a percibir el pago correspondiente.

Benito Juárez celebra los 159 años de la creación del partido, que nació antes de que se fundara su ciudad cabecera. Freepik

Los feriados confirmados para noviembre

Noviembre de 2026 tendrá varias fechas especiales por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días en todo el país.

La presencia del pontífice también motivó descansos adicionales en determinadas jurisdicciones. El martes 10 será feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 corresponderá exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

El calendario incluirá además el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. Aunque la conmemoración corresponde al 20 de noviembre, el feriado se trasladará al lunes 23, lo que permitirá disfrutar de otro fin de semana largo de tres días.