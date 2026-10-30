Feriados de noviembre 2026 en la Argentina: todos los fines de semana largos y el cronograma completo

El mes tendrá jornadas especiales de alcance nacional y otras que van a estar limitadas a determinadas jurisdicciones.

Noviembre tendrá varias jornadas especiales que modificarán el calendario en distintas partes del país.

Noviembre se acerca y va a llegar con varias modificaciones en el calendario habitual de los argentinos. A los feriados previstos originalmente para el mes se sumaron nuevas fechas por un acontecimiento que tendrá impacto en diferentes puntos del país, la visita del papa León XIV .

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De todas formas, el alcance no será igual en todos los casos, ya que algunas fechas regirán en todo el territorio nacional, mientras que otras van a estar limitadas a determinadas provincias o directamente a la Ciudad de Buenos Aires.

El próximo fin de semana largo será del sábado 7 al lunes 9 de noviembre . El lunes 9 fue declarado feriado nacional en todo el país por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. La medida quedó establecida a través del Decreto 1103/2026.

El próximo fin de semana largo llegará dentro de poco.

Esto significa que muchos argentinos pueden disfrutar de este acontecimiento tan importante, o aprovechar para hacer una escapada. De hecho, en algunas jurisdicciones, el descanso será todavía más extenso.

La visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre , modificó de manera excepcional el calendario. El esquema quedó establecido así:

La visita del papa León XIV generará fechas especiales con distinto alcance según la jurisdicción.

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba

miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno explicó que las jornadas especiales se deben a las necesidades de organización, seguridad, logística y circulación por las actividades del pontífice. Por eso, quienes vivan en CABA o Córdoba podrán gozar de un descanso de cuatro días consecutivos.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el lunes 9 será feriado nacional y el miércoles 11 tendrá alcance provincial, pero el martes 10 no fue declarado feriado para esa jurisdicción.

El calendario 2026 todavía contempla nuevos feriados y fines de semana extendidos antes de fin de año. Magnific

Día de la Soberanía Nacional: cuándo se traslada y cómo se forma el fin de semana largo de noviembre

El segundo fin de semana largo del mes llegará por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha conmemorativa es el 20 de noviembre, pero al tratarse de un feriado trasladable se pasará al lunes 23 de noviembre.

El Día de la Soberanía recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná. Como se pasó al lunes, noviembre tendrá así un segundo fin de semana de tres días para todo el país.

Estas son excelentes oportunidades para descansar. Freepik

Calendario completo: qué otros feriados y fines de semana largos quedan en 2026

Después de noviembre, el calendario todavía va a tener varias jornadas de descanso antes de terminar el año. En diciembre quedan:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad

Esto significa que en la semana del 7 de diciembre se va a formar otro descanso de 4 días para quienes estén alcanzados por el día no laborable turístico. Navidad, por su parte, caerá viernes, por lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.