Fin de semana largo de octubre: el municipio bonaerense que festeja este 31 de octubre

Un distrito de la Provincia de Buenos Aires tendrá una día especial por su aniversario fundacional, con cambios en la actividad pública y bancaria.

Un municipio bonaerense cerrará octubre con una jornada especial por una celebración local.

El último sábado de octubre trae un feriado especial en un municipio bonaerense. La fecha forma parte del calendario oficial de festividades locales establecido por el Gobierno provincial.

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La jornada no alcanza a toda la provincia de Buenos Aires y su impacto varía según el sector. Mientras algunas actividades quedan comprendidas por el día no laborable , para otras la adhesión es optativa.

El municipio que celebra este 31 de octubre es Benito Juárez , que conmemora el 159° aniversario de la creación del partido. La fundación se remonta al 31 de octubre de 1867, cuando una ley provincial creó el nuevo distrito a partir de tierras que hasta entonces pertenecían a Necochea.

Benito Juárez conmemora un nuevo aniversario de la creación del partido.

El nombre fue elegido en homenaje al expresidente mexicano Benito Juárez , como símbolo del vínculo entre Argentina y México. Como en otros aniversarios, la celebración suele reunir actos protocolares y propuestas abiertas para la comunidad.

Entre las actividades previstas hay homenajes institucionales, encuentros culturales, feria de artesanos, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales. La Provincia incluyó oficialmente a Benito Juárez entre los municipios con festividad local el 31 de octubre en la Resolución 467/2026 .

La jornada tendrá distinto impacto según se trate del sector público o privado. Depositphotos

¿Cómo impacta el feriado del 31 de octubre en la actividad bancaria y administrativa local?

La resolución bonaerense establece el 31 de octubre como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro del distrito. En tanto, para la industria, el comercio y otras actividades privadas.

La jornada tiene carácter optativo y queda sujeta a la decisión de cada empleador. Hay que tener en cuenta que en 2026 la fecha cae sábado, por lo que el efecto práctico dependerá también de los horarios habituales de funcionamiento de cada actividad.

En el caso bancario, los canales digitales y cajeros automáticos continúan disponibles para las operaciones que no requieren atención presencial.

El calendario todavía contempla nuevas fechas de descanso antes de fin de año. Magnific

Próximos feriados en el calendario

Después del cierre de octubre, noviembre va a llegar con nuevas jornadas de descanso. El próximo feriado nacional será el lunes 9 de noviembre, establecido de manera excepcional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Además, el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires por la misma visita, de acuerdo con el Decreto 1103/2026. Más adelante llegará el descanso correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, previsto durante noviembre. El calendario continuará en diciembre con: