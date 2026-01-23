El rincón poco conocido de Buenos Aires que solo tiene 28 habitantes y una paz incomparable + Seguir en









Una opción alternativa, para un estilo de turismo diferente al tradicional, con descansos y un ritmo más lento que en la ciudad.

Este atractivo arquitectónico es una de las edificaciones principales de la zona. Imagen: María Comunicaciones/Youtube

La provincia de Buenos Aires ofrece opciones de turismo más allá de sus playas y grandes ciudades: locaciones rurales, parajes históricos y rincones naturales permiten planear escapadas tranquilas y distintas a pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre esos destinos poco conocidos se encuentra Pablo Acosta, un paraje que invita a desconectar del ritmo urbano.

Pablo Acosta, con apenas 28 habitantes, representa una alternativa ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de los centros urbanos tradicionales. Su historia, su entorno natural y las actividades que propone lo convierten en un refugio para turistas curiosos y amantes de experiencias rurales originales.

Embotelladora de agua Hay proyectos para que vuelva a funcionar esta industria que dio trabajo a cientos de personas. Imagen: María Comunicación/Youtube Dónde se ubica Pablo Acosta Pablo Acosta está ubicado en el partido de Azul, en la provincia de Buenos Aires, dentro de la región pampeana argentina. Se trata de un paraje rural sobre la Ruta Provincial 80, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Azul y aproximadamente 60 kilómetros de Tandil, lo que lo sitúa como una opción accesible para viajes de fin de semana desde el centro bonaerense.

En su entorno se encuentran campos abiertos, formaciones rocosas y elevaciones suaves que anticipan la cercanía del cordón serrano conocido como Boca de las Sierras. Esta ubicación permite a los visitantes disfrutar de vistas naturales amplias y un paisaje poco común dentro de la provincia, ideal para quienes prefieren itinerarios de turismo al aire libre sin grandes multitudes.

Qué se puede hacer en Pablo Acosta Una de las principales atracciones de Pablo Acosta es “El Viejo Almacén”, un establecimiento histórico restaurado que funciona como restaurante de gastronomía regional y ofrece platos tradicionales como picadas y asados, además de alojamiento en cabañas para quienes desean pasar la noche en medio de la tranquilidad rural.

El paisaje alrededor del paraje invita a realizar actividades al aire libre: senderismo por caminos naturales, paseos en bicicleta entre los campos y paradas para compartir un mate bajo los árboles son experiencias comunes entre los visitantes. El viejo almacén Desde la refundación del Viejo Almacén, el pueblo recuperó la vida que había perdido al cerrar la estación de trenes. Imagen: María Comunicación/Youtube A unos 15 kilómetros aparece el Parador Boca de las Sierras, un mirador desde donde se pueden observar las sierras bonaerenses y la emblemática escultura El Malón, obra del artista Carlos Regazzoni. Este sitio es ideal para caminatas y fotografías panorámicas, completando la oferta de actividades para quienes visitan la zona. Cómo ir hasta Pablo Acosta Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la forma más directa de llegar a Pablo Acosta es en auto particular. El recorrido parte por la Autopista Riccheri o por la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta alcanzar la zona de Cañuelas. Desde allí, se continúa por rutas provinciales hacia Monte, Las Flores y finalmente por la Ruta Provincial 80 hasta llegar al paraje. El trayecto total suele demandar unas cuatro horas de viaje en condiciones normales de tránsito, ofreciendo la posibilidad de combinar la visita con otras ciudades cercanas como Azul o Tandil si se desea extender la estadía.