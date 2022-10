Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo

segundo semestre noviembre calendario.jpg Pexels.

Feriados inamovibles restantes

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

25 de diciembre (Navidad).

Fines de semana largos restantes

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

calendario.jpg Latinmed

Feriados y días no laborables: cuál es la diferencia

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados, los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

calendario almanaque 2022.jpg

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.