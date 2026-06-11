Descanso extra para miles de vecinos: los feriados de junio en los partidos de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Muchos bonaerenses tendrán la oportunidad de descansar antes de que termine junio, ya que hay varias jornadas con asuetos a nivel local.

El sexto mes del año llega con sorpresas para los bonaerenses. Depositphotos

Junio no suele traer muchas novedades en el calendario de feriados a nivel nacional, pero esta vez habrá sorpresas de alcance local. Más precisamente, la provincia de Buenos Aires se verá beneficiada con varias jornadas de alivio para un gran número de sus habitantes.

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Así, el sexto mes de 2026 guarda varios días ideales para descansar y algunos, para un reducido grupo de bonaerenses, podrán sumarse al sábado y domingo. De esta manera, surgirá la oportunidad de disfrutar, sin esperarlo, de un fin de semana largo perfecto para una escapada rápida con amigos o en familia.

Freepik feriados Los bonaerenses disfrutarán de un descanso antes de que termine junio. Freepik

Los feriados locales de la provincia de Buenos Aires Ninguno de estos días formará parte del calendario nacional, ya que son exclusivamente de alcance local. Además, es importante recordar que estas jornadas solo afectarán a la administración pública y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de su empleador, que podría o no adherirse.

Los primeros beneficiados serán los vecinos de Ayacucho, ya que el lunes 22 de junio celebrarán el aniversario de su fundación. Lo mismo ocurrirá en Berisso y Roque Pérez, que festejarán el miércoles 24.

Florencio Varela también tendrá un cese de actividades ese mismo día por la conmemoración del Día de San Juan Bautista, santo patrono del municipio. Mercedes también estará de festejo el jueves 25 por su aniversario. Finalmente, junio se despide con Capitán Sarmiento, que conmemora su fundación el lunes 29, lo que otorgará la chance de aprovechar un fin de semana largo a quienes se vean beneficiados por estos feriados. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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