Juicio por Báez Sosa: qué pena recibirían los rugbiers si se acepta el planteo de Tomei

En el inicio de la segunda jornada de alegatos, el letrado aseguró que “toda la evidencia está contaminada” e inclinó sus argumentos hacia la figura de “homicidio en riña”. En ese contexto, agregó que “nunca hubo un plan para matar".

Vale destacar que esta figura penal se aplica cuando dos o más personas participan de un hecho en el cual es imposible determinar quién dio el golpe que le causó la muerte a la víctima.

En ese sentido, el artículo 95 del Código Penal precisa que “se tendrá por autores a todos los que ejercieron la violencia sobre la persona del ofendido".

TOMEI BAEZ SOSA.jpg

Tomei concluyó su alegato reafirmando la falta de dolo, es decir, la voluntad deliberada de cometer un delito: “No hay dolo. No se pudo probar el plan para matar. No hubo estado de indefensión. Hubo una agresión de mis defendidos hacia el grupo del que participaba Báez Sosa y creo que ese hecho debe ser enmarcado en el artículo 95, homicidio en riña, o en su defecto un homicidio simple con dolo eventual o un homicidio preterintencional”.

La defensa, sin embargo, propuso una segunda opción en caso de que no se considere el homicidio en riña: la posibilidad de un homicidio simple con dolo eventual, el cual prevé una pena de entre 8 a 25 años de prisión.

La fiscalía y la querella, por su parte, coinciden con el pedido de cadena perpetua para los ocho acusados.

Qué pena recibirían los rugbiers en caso de aceptar los argumentos de la defensa

En caso de que la sentencia, a cargo de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari, se incline a la figura de homicidio en riña planteada por Tomei, los acusados podrían recibir una pena que va de 2 a 6 años de prisión.

La clave de esta calificación es: violencia o agresión física (de varios) sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. No se pusieron de acuerdo para matar. No hubo premeditación.

Al considerar que el hecho se encuadraría en "un homicidio en agresión conocido como riña", previsto en el artículo 95 del Código Penal, "con la pena que están cumpliendo de tres años quedarían todos en libertad", aseguró el abogado defensor en su alegato.

Como tercera alternativa de la sentencia, Tomei propuso el "homicidio preterintencional", cuya pena se extiende hasta los tres años de cárcel.