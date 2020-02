Una chica de 19 años fue hospitalizada tras recibir una golpiza en patota en González Catán

Priscila había ido a bailar con sus amigas cuando adentro del local la agresora -identificada luego como “Yazmín”, menor de 17 años- comenzó a insultarla y burlarse de su ropa. Priscila no hizo caso a las provocaciones, pero no sabía que a la salida del lugar la esperaría un grupo de cinco chicas para golpearla. A las 7 de la mañana, Priscila salió del boliche y vio que la estaban esperando, le avisó a los patovicas, pero ellos no la ayudaron. Cuando estaba por irse acompañada de un amigo, la agarraron de los pelos y la arrastraron por la calle, golpeándola y amenazando a su amiga que intentaba ayudarla. Según el relato de Priscila, la golpearon en la cara y le patearon el cuerpo mientras la agresora filmaba. Entre golpes y rodillazos, ella pudo escapar, pero le tiraron una botella de vidrio que la alcanzó en el cuello.