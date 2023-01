Burlando, sobre los rugbiers: "No tengo dudas, si están en la calle, matan de nuevo"

Por otro lado expresó con contundencia: "Ocho personas que le pegan a una son unos cobardes", y luego apuntó: "Esto lo digo con crudeza y analizando una triste realidad: no tengo duda que esta gente, si esta en la calle, mata de nuevo". Explicó que llegó a esta conclusión luego de ver "la actitud última de Cinalli" y señaló que "su ausencia de alfabetismo emocional es realmente preocupante". Sostuvo que "después de tres años de prisión se nota que no han aprendido nada".

En cuanto a la palabra de Cinalli, quien aseguró que no había participado de la golpiza, Burlando remarcó: "El logro de la fiscalía fue sacar una confesión de Cinalli, que se puso en el lugar del hecho. Él mismo se ubica a menos de treinta centímetros en la escena del crimen" y luego señaló que "el contacto se puede ver bien en el video".

Por otro lado, se refirió a la negativa de Cinalli a responder sus preguntas luego de que mostraran un video con insultos de Burlando hacia los acusados. El joven afirmó en su declaración ante el tribunal: "Eso es lo que viví en tres años. Una falta de respeto, no solo para mi madre, sino para todos los imputados. No le voy responder preguntas al particular damnificado", expresó.

El abogado destacó el trabajo de la fiscalía para sacarle información al imputado pero luego dijo entre risas: "Me hubiese encantado a mi sacarle esos datos del acusado".

En el mismo sentido, al hacer un balance de la primera parte del juicio expresó: "Lo primero que tengo que destacar es el trabajo de nuestros colegas de la fiscalía, Gustavo García y Juan Manuel Dávila. Le metieron una garra, voluntad y toda su inteligencia. Hicieron un trabajo muy serio", remarcó. Además, se mostró optimista sobre lo que queda del proceso judicial: "Veo muy favorable todo, falta lo último, los alegatos y que el tribunal contemple la prueba", concluyó.

La palabra de la fiscalía

El fiscal Juan Manuel Dávila también habló luego de la jornada de hoy y destacó: "Desde el primer día estamos conformes porque hemos obtenido las pruebas necesarias".

Por otro lado, cuando fue consultado sobre si juega en contra de los acusados no declarar, en referencia a los tres rugbiers que permanecieron en silencio, Dávila aseguró: "Es un derecho que tienen los imputados y cuando pasan a declarar quedan sometidos a las preguntas de la fiscalía, si no responden también puede jugar en su contra".