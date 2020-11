Alertan por fiestas clandestinas en espacios públicos

Y si bien algunos vecinos deciden llamar a la Policía, la mayoría prefiere no hacer la denuncia. Desde la línea al 147 aseguraron que “no entraron denuncias por fiestas en espacio público. En la categoría por violación de cuarentena entraron por fiestas en casas y departamentos, pero nada en espacio público”, indicaron. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad no desconocieron la problemática aunque aseguraron que por ahora no hay operativos antifiestas.