Fin de Año: cómo funcionará el transporte público este 31 de diciembre

Con la llegada del último día del año, muchas de personas comienzan a organizar reuniones, viajes y traslados para despedir el 2025. El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para organizar el día previo al Año Nuevo , estableciendo un asueto administrativo para los empleados públicos el 31 de diciembre .

Sin embargo, se aclaró que algunos servicios esenciales, como bancos, hospitales y organismos de seguridad, deberán mantener sus operaciones , garantizando la atención a los ciudadanos durante estas jornadas. El transporte público , por su parte, funcionará con horarios y unidades reducidas . A continuación, conocé los detalles.

En el caso de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), las líneas mantendrán las frecuencias correspondientes a un día hábil durante gran parte de la jornada. Sin embargo, a partir de las 21 se espera una reducción gradual de unidades , con el objetivo de que los recorridos finalicen antes de la medianoche.

El servicio de subtes y Premetro también tendrá modificaciones: comenzarán a operar desde las 6 de la mañana, pero el cierre se adelantará . Según la cabecera y la línea, la última formación saldrá entre las 21 y las 22, por lo que se recomienda a los usuarios verificar los horarios con antelación.

En cuanto al sistema ferroviario, los trenes circularán bajo el cronograma de los sábados . Esto implica menos frecuencias que en una jornada normal, aunque con mayor disponibilidad que un domingo. Como suele ocurrir en estas fechas, hacia la noche los servicios se irán reduciendo progresivamente.

trenes

Fin de Año: así funcionarán los servicios

El jueves 1 de enero, con motivo del feriado nacional por el inicio del 2026, el transporte público adoptará el esquema habitual de domingos y feriados. Los colectivos circularán con menor frecuencia y comenzarán a operar más tarde que en un día hábil.

Lo mismo ocurrirá con los trenes, que prestarán servicios limitados y con intervalos más largos entre formaciones. El subte y el Premetro iniciarán su funcionamiento recién a las 8 de la mañana y mantendrán durante toda la jornada el cronograma de feriado, con menor cantidad de horarios.

LÍNEA B DE SUBTE Gobierno de la Ciudad

En tema salud, los hospitales públicos y centros de atención mantendrán activas las guardias y el SAME para emergencias. Sin embargo, no habrá atención en consultorios externos ni turnos programados hasta que se retome la actividad administrativa.

La recolección de residuos tendrá cambios importantes: durante la noche del 31 de diciembre no habrá servicio, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura hasta el jueves 1 de enero.

Respecto al estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, se habilitará en calles y avenidas donde normalmente está prohibido en días hábiles de 7 a 21. De todos modos, seguirán vigentes las restricciones en rampas, paradas de colectivos, espacios reservados para carga y descarga y carriles exclusivos del Metrobús.

mal estacionamiento 3.webp

Las estaciones de servicio permanecerán cerradas desde las 2 de la madrugada del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. Durante ese lapso, solo se garantizará el suministro de combustible para vehículos de emergencia como ambulancias y patrulleros.

Por último, las dependencias administrativas, como sedes comunales, el Registro Civil y las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), no atenderán al público durante ambas jornadas. Y los cementerios realizarán inhumaciones únicamente en el horario de 8 a 12.