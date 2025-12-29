Alerta por botulismo en La Pampa: una mujer murió, investigan otro fallecimiento y refuerzan la prevención

El ANLIS-Malbrán confirmó un caso fatal de botulismo en Toay y se investiga otra muerte. Autoridades sanitarias intensifican controles y difunden medidas clave para evitar la enfermedad.

Una mujer murió en la ciudad de Toay, La Pampa , por botulismo y las autoridades investigan un segundo fallecimiento sospechoso, mientras se mantiene activa la vigilancia epidemiológica y no se reportan nuevas internaciones. El caso confirmado encendió una alerta sanitaria y reavivó la preocupación por el consumo de conservas caseras mal elaboradas.

El diagnóstico fue confirmado a partir de análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán , según informó el Ministerio de Salud de La Pampa. En cuanto a la segunda muerte, las autoridades aclararon que el material recolectado no permitió una confirmación concluyente , por lo que la investigación epidemiológica continúa en curso.

Desde la Dirección de Epidemiología provincial indicaron que, hasta el momento, solo se confirmó un caso vinculado al brote y que los sistemas de vigilancia permanecen activos para detectar posibles nuevos episodios. También remarcaron que no hubo otras personas internadas por síntomas compatibles con la enfermedad.

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio Público Fiscal ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en las calles Moreno e Italia de Toay, donde presuntamente se habrían elaborado conservas caseras que podrían estar relacionadas con el brote. El procedimiento se realizó con la participación de la Brigada de Investigaciones, la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa y el área provincial de Bromatología.

Durante el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa y el inmueble quedó clausurado y bajo custodia permanente, mientras avanza la investigación judicial y sanitaria.

Qué es el botulismo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el botulismo es una intoxicación grave y poco frecuente causada por toxinas neuroparalizantes producidas por la bacteria Clostridium botulinum. Se trata de una de las sustancias más potentes conocidas y puede presentarse en distintas formas, aunque en adultos la más habitual es la de transmisión alimentaria.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) advierte que la enfermedad está asociada principalmente a alimentos mal procesados, en especial conservas caseras, enlatados y productos fermentados elaborados sin los controles adecuados. Las toxinas se desarrollan en ambientes con poco oxígeno, lo que incrementa el riesgo en preparaciones domésticas.

Síntomas y formas de contagio

Los síntomas del botulismo suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de ingerir el alimento contaminado, aunque pueden manifestarse desde las cuatro horas hasta los ocho días. Entre los signos más frecuentes se encuentran la visión borrosa o doble, dificultad para hablar o tragar, boca seca, debilidad facial, caída de los párpados y parálisis progresiva descendente, sin fiebre ni pérdida de conciencia.

La OMS y la SADI coinciden en que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través del consumo del alimento contaminado, lo que limita el riesgo a quienes lo ingieren.

Prevención y recomendaciones clave

Las autoridades sanitarias subrayan que la prevención es fundamental. Recomiendan extremar la higiene, cocinar completamente los alimentos, mantener la cadena de frío y evitar el consumo de conservas con envases hinchados, pérdidas o mal olor. También aconsejan recalentar conservas a altas temperaturas antes de consumirlas, cuando sea posible.

El botulismo es una enfermedad poco común, pero potencialmente mortal. Por eso, ante la aparición de síntomas neurológicos o digestivos tras consumir conservas caseras, se debe acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica urgente y prevenir complicaciones graves.