Rohitesh Dhawan, del Consejo Internacional de Minería: "El 2025 fue el año más importante para la industria en medio siglo"

Rohitesh Dhawan, presidente y CEO del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), hizo un balance del año y aseguró que "nunca los gobiernos habían tomado tan en serio a la minería".

La industria minera global atravesó en 2025 un punto de inflexión histórico. No por un récord aislado de precios o producción, sino por algo más profundo: la minería pasó a ocupar un lugar central en la agenda política, económica y estratégica de los Estados . Así lo afirma Rohitesh Dhawan , presidente y CEO del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), en una extensa entrevista concedida a La Tribune (Francia), donde analiza por qué este año marcó un antes y un después para el sector.

El ICMM agrupa a los principales líderes de la minería mundial y funciona como referencia global en estándares de sostenibilidad, gobernanza y responsabilidad social. Desde ese lugar, Dhawan observa un cambio de época que redefine la relación entre minería, gobiernos y sociedad.

ROHITESH DHAWAN: “Creo sinceramente que 2025 ha sido el año más importante para la industria minera en los últimos cincuenta años . Y no lo digo por los precios, sino porque por primera vez los gobiernos de todo el mundo han comprendido que sin minería no hay transición energética, no hay electrificación, no hay soberanía industrial”.

Dhawan explica que el cambio no es solo retórico. A lo largo de 2025, la minería ingresó de lleno en las discusiones del G7, el G20 y las principales economías industriales , asociada directamente a la seguridad energética, la industria tecnológica y la defensa.

“Hemos visto un nivel de atención política absolutamente inédito. Minerales críticos, cadenas de suministro, permisos, financiamiento público… todo eso pasó a ser prioritario. La minería dejó de ser invisible”, dijo.

De los discursos a los hechos: el desafío pendiente

Sin embargo, el presidente del ICMM advierte que el reconocimiento político no alcanza si no se traduce en acciones concretas. “Durante cinco años escuchamos declaraciones muy ambiciosas sobre minerales críticos. El verdadero desafío ahora es transformar esas declaraciones en proyectos reales, en permisos más ágiles, en infraestructura, en financiamiento”, afirmó el ejecutivo, entrevistado por el periodista Julien Gouesmat.

Dhawan remarca que la industria minera ya demostró que puede operar con altos estándares ambientales y sociales, pero necesita marcos regulatorios previsibles y coherentes para acelerar inversiones que suelen requerir décadas. “Hoy desarrollar una mina lleva casi 18 años. Si el mundo necesita cientos de nuevas minas, algo tiene que cambiar”.

Uno de los ejes centrales de la entrevista es el Consolidated Mining Standard (CMS), que el ICMM presentará formalmente en 2026. Para Dhawan, este nuevo marco puede convertirse en un punto de quiebre para la percepción pública de la minería.

LA TRIBUNE: ¿Qué diferencia al nuevo estándar consolidado de los anteriores?

ROHITESH DHAWAN: “Por primera vez, vamos a tener un único estándar global, aplicable a cualquier mineral, en cualquier país y para cualquier empresa. Esto puede transformar no solo la industria, sino también la vida de las comunidades y el estado de la biodiversidad”.

El CMS unifica cuatro grandes referencias internacionales: el estándar del ICMM, los Responsible Gold Mining Principles, el programa canadiense Towards Sustainable Mining y The Copper Mark.

Según Dhawan, esta convergencia evita la fragmentación normativa y facilita la validación por parte de clientes, inversores y gobiernos. “Una empresa podrá demostrar, con un solo marco, que opera de manera responsable. Eso genera confianza, y la confianza hoy es un activo crítico”.

China, cadenas de valor y estándares desiguales

La entrevista también aborda sin rodeos la cuestión china. Dhawan reconoce el peso dominante de China en la minería y el procesamiento de minerales, pero marca diferencias claras en términos de estándares. “China es un actor central del sector, pero no todas sus empresas operan con los mismos niveles de exigencia, especialmente fuera de su territorio”, alertó.

El presidente del ICMM explica que la organización cuenta con algunas empresas chinas entre sus miembros, pero que muchas otras no cumplen los requisitos necesarios para adherir. “Hemos visto casos, particularmente en África, donde ciertas prácticas no cumplen con los estándares que hoy exige la comunidad internacional”.

Para Dhawan, esto abre una oportunidad para Europa, Estados Unidos y otros países: reconstruir capacidades de refinación y procesamiento, siempre que exista voluntad política y respaldo financiero. “No es una cuestión técnica. Es una cuestión de decisión política y de inversión”, sostuvo.

LA TRIBUNE: En África, Asia e incluso América Latina, algunas de las reservas minerales más ricas para la transición energética se encuentran en regiones que enfrentan golpes de Estado, conflictos civiles o instituciones débiles. ¿Cree que los operadores responsables pueden ser un factor de estabilidad en países de alto riesgo o un factor desestabilizador adicional?

ROHITESH DHAWAN: La minería responsable puede ser un pilar de estabilidad en zonas marcadas por la disrupción y la inestabilidad. Las empresas mineras a menudo se convierten en el principal proveedor de servicios esenciales para comunidades que, de otro modo, carecerían de acceso debido a una infraestructura pública inadecuada. Tomemos como ejemplo mi país, Sudáfrica: enfrentamos desafíos con la generación de electricidad, el acceso a hospitales, escuelas e infraestructura básica. Y en todos estos contextos donde el Estado está ausente o es ineficaz, a menudo es una empresa minera responsable la que proporciona agua, construye escuelas, financia hospitales y apoya a las comunidades para que puedan acceder a los servicios que necesitan. Sin estas empresas, la situación de estas comunidades sería mucho peor.

Sin embargo, si la corrupción alcanza tal nivel que una empresa ya no puede operar sin pagar sobornos o ser cómplice de actividades ilegales, las empresas responsables simplemente deben retirarse. Esto no significa que la minería cese, ya que siempre habrá actores dispuestos a operar de forma irresponsable.

Minería, estabilidad y desarrollo en contextos frágiles

Otro punto fuerte de la entrevista es el rol social de la minería en regiones donde el Estado tiene presencia limitada. Dhawan sostiene que una minería bien regulada puede ser un factor de estabilidad, no de conflicto. “En muchas regiones del mundo, las empresas mineras responsables son las que garantizan acceso al agua, construyen escuelas, sostienen hospitales. No reemplazan al Estado, pero ayudan a que las comunidades tengan oportunidades reales”.

El ejecutivo aclara que esto solo es posible bajo reglas claras, transparencia y participación comunitaria, elementos que el nuevo estándar busca reforzar.

Para Dhawan, lo ocurrido en 2025 no es un punto de llegada, sino de partida. El verdadero examen llegará en los próximos años. “Si logramos que los compromisos de 2025 se conviertan en proyectos, permisos y producción responsable, 2026 puede ser aún más importante”.

La minería, concluye, se encuentra en una encrucijada histórica: el mundo la necesita más que nunca, pero también le exige más que nunca. “Nunca hubo una brecha tan grande entre lo que el mundo espera de la minería y la confianza que tiene en ella. Cerrar esa brecha es el desafío de nuestra generación”, finalizó.

Quién es Rohitesh “Ro” Dhawan

Rohitesh “Ro” Dhawan es una de las voces más influyentes de la minería global actual, aunque quienes lo conocen destacan tanto su liderazgo como su cercanía. Desde 2021 es presidente y director ejecutivo del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), donde coordina a los CEOs de las principales compañías mineras y metalúrgicas del mundo con un objetivo claro: elevar los estándares de una minería responsable, moderna y alineada con las demandas sociales y ambientales del siglo XXI.

Bajo su conducción, el ICMM impulsó compromisos históricos para la industria, como el primer acuerdo sectorial para alcanzar emisiones netas cero, una agenda concreta de naturaleza positiva, avances en diversidad, equidad e inclusión, y mayores niveles de transparencia fiscal y contractual. También lideró la actualización de la posición del Consejo sobre Pueblos Indígenas, un hito que reafirma el respeto a sus derechos y la necesidad de acuerdos genuinos en los territorios donde opera la minería.

Ro combina esa mirada global con una sólida formación académica -es economista y tiene una maestría en Cambio Ambiental por la Universidad de Oxford- y una trayectoria que cruza continentes. Nació y creció en la India, pasó gran parte de su vida adulta en Sudáfrica y hoy reside en Londres, experiencias que moldearon su convicción de que la minería bien hecha puede ser una herramienta poderosa para transformar comunidades y proteger la naturaleza, especialmente en los países en desarrollo.

Más allá de los foros internacionales, integra espacios de reflexión estratégica sobre energía y clima, asesora iniciativas filantrópicas y colabora con proyectos vinculados a la transición energética. Pero su costado más personal aparece fuera de la agenda corporativa: está casado con Marisha y juntos sostienen un compromiso de largo plazo con la protección animal, en particular con mejorar la vida de los perros callejeros en distintas partes del mundo, con la idea de crear su propio santuario.

En su tiempo libre, Ro juega al críquet en algún pueblo inglés y admite, con humor, que disfruta -no sin cierto sufrimiento- del ejercicio físico. Una combinación poco habitual de rigor técnico, sensibilidad social y pasión personal que explica por qué se ha convertido en una figura clave para pensar el futuro de la minería global.