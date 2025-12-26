Servicios integrales en minería: un año clave de crecimiento, sostenibilidad y desarrollo comunitario en San Juan

Con foco en seguridad, comunidad e innovación, los servicios en sitios remotos atraviesan un año de expansión que redefine su rol dentro de la industria minera.

San Juan. En un 2025 que pasó rápidamente para la industria minera entre eventos internacionales y operaciones a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una empresa mantuvo su pulso firme y la mirada a largo plazo.

La escena pudo verse en distintos rincones de la cordillera de Los Andes. En Calingasta, Iglesia, Jáchal, en los campamentos san juaninos donde la actividad minera nunca se detiene, y también en auditorios de seminarios llenos de empresarios nacionales e internacionales. Pero el hilo conductor fue siempre el mismo : Caterwest consolidó un año que la posiciona no solo como socia estratégica de la industria minera , sino como referente nacional en estándares, valores y desarrollo comunitario.

“Entendemos que nuestro crecimiento nunca tuvo que ver solo con expandir operaciones, sino con elevar la vara de lo que significa trabajar en la minería argentina moderna”, sostuvo Martín Ossa, CEO Caterwest en uno de los encuentros mineros realizados en San Juan que marcaron la agenda del año. Y esa vara subió una vez más cuando recientemente llegó la noticia que movilizó la industria : Vicuña eligió a Caterwest para prestar servicios de alimentación, hotelería y limpieza en uno de los proyectos cupríferos más grandes del mundo, durante los próximos años.

Una licitación abierta, competitiva, con múltiples oferentes y con fuerte anclaje territorial lo terminó de definir: la empresa calingastina se había convertido en un actor de escala internacional sin perder su raíz local. “La noticia de Vicuña la tomamos con el mayor de los compromisos hacia la comunidad y hacia la empresa que opera el proyecto. Nos sentimos orgullosos de seguir trabajando de manera seria, transparente y profundamente comprometidos con la comunidad de cada departamento en el cual trabajamos”, indicó Ossa.

Si se mira de cerca el año completo, los hitos operativos parecen convivir de manera natural con las historias que nacen en las comunidades. En Barreal, por ejemplo, Caterwest inauguró durante 2025 su nueva Academia de Educación y Capacitación, la cual abrió sus puertas con la Tercera Edición del Programa de Entrenamiento en Comunidades desarrollado junto al proyecto Los Azules , uno de los mayores emprendimientos de cobre del país con los cuales la empresa nacida en la cordillera trabaja hace más de 30 años. Pastelería, calidad, inocuidad, recursos humanos, mantenimiento de campamentos: más de 170 calingastinos pasaron por estas capacitaciones que ya se volvieron parte del paisaje formativo local.

“Nuestro trabajo empieza con las personas y termina con las personas. Entendemos que la formación es la herramienta más poderosa que tenemos para generar oportunidades reales” , señaló Débora Velasco , gerente de Comunicación y Desarrollo Comunitario, mientras los talleres de formación generan el sentimiento de orgullo compartido.

El vínculo con las comunidades también tomó forma de alimento: a través de Servinnagro, Caterwest junto a Mina Gualcamayo sumó familias y cooperativas de Jáchal e Iglesia para abastecer con verduras frescas las operaciones mineras actuales y futuras. Un circuito productivo que, lejos de ser anecdótico, empieza a mostrar que el desarrollo territorial puede -y debe- incluir a quienes siembran la tierra en la cadena de valor que genera la industria minera.

Hubo, además, un hilo educativo que se fortaleció a nivel institucional a través de su academia EDUCATER. El convenio firmado con la Universidad Nacional de San Juan consolidó los diferentes trayectos formativos en los valles sanjuaninos, y el reciente acuerdo firmado con la Universidad Católica de Cuyo, potencia un convenio marco de asistencia y cooperación mutua que ampliará aún más la red de capacitaciones mineras de alta montaña en la provincia. A esto se sumó el rol de sede para las nuevas diplomaturas en el departamento Calingasta, una de ellas dedicada a la identidad gastronómica regional y otra a la instalación y mantenimiento de fibra óptica.

Un lugar en el escenario internacional

Este año Caterwest también dio un paso clave en su posicionamiento institucional: se convirtió en la primera empresa sanjuanina de alimentación y hotelería en sumarse al Pacto Global de Naciones Unidas. Para el director de la compañía, Federico Torcivia, el ingreso no fue un cambio, sino una confirmación: “Hace mucho tiempo trabajamos alineados con los principios universales del Pacto Global. La adhesión solo formaliza una convicción: que nuestro crecimiento debe tener impacto real y sostenido en el territorio, basándonos en cada uno de los ODS, principalmente los de anticorrupción y derechos humanos”.

A su vez, durante 2025 la compañía superó el 24% de participación femenina en todas las áreas y roles jerárquicos de la empresa. También celebró su incorporación a Women in Mining Argentina (WIM) reafirmando que la inclusión a través de las capacidades y oportunidades, también es parte de su estructura operativa.

La operación, siempre asegurada

La escena repetida en 18 operaciones simultáneas, con viento blanco o con un sol filoso de verano, siempre tiene un denominador común: el servicio funciona. Por eso no sorprendió que Glencore Pachón distinguiera a Caterwest por la seguridad en sus operaciones durante 2025, uno de los pilares históricos de la empresa.

“La seguridad es nuestro lenguaje común. No operamos si no es con estándares internacionales y equipos formados para cumplirlos al detalle”, expresó Yanina Salvatore, gerente de HSE, luego de recibir la distinción.

En paralelo, por cuarta vez consecutiva, la empresa validó el sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en su centro de operación Pocito, reafirmando el mismo compromiso que sostiene desde 2012, cuando se convirtió en la primera compañía argentina en certificar inocuidad alimentaria en sitios remotos.

Minería, identidad y territorio

El año también dejó postales que revelan el costado más humano de la actividad minera. Estudiantes de Tudcum visitando el Centro de Operaciones de Barreal de Caterwest y la Bodega Entre Tapias junto a la operadora Fortescue; jóvenes jachalleros descubriendo el mundo de la alimentación industrial en el programa Puertas Abiertas de Minas Argentinas; vecinos de Huaco aprendiendo técnicas de pastelería. A lo que se sumó la renovación completa del comedor del prometedor proyecto Altar; mejoras infraestructurales de diferentes establecimientos educativos; clubes e instituciones deportivas recibiendo apoyo constante para desarrollar sus actividades; y una mina Gualcamayo, con RIGI recientemente aprobado, con la que Caterwest celebró un año de trabajo en conjunto durante 2025.

En cada una de esas escenas, hubo un gesto constante: cercanía. Algo que la empresa define como “su sello”.

Una empresa que se cuenta desde su terruño

El 2025 de Caterwest fue, en definitiva, un año donde la operación minera se explicó siempre en paralelo a la inversión social, la capacitación, la innovación y la sostenibilidad. Donde el rol de proveedor convivió con el de formador y el de articulador territorial. Donde los grandes escenarios -como el Seminario Internacional Argentina Oro, Plata y Cobre realizado recientemente en Buenos Aires organizado por Panorama Minero, del cual la empresa sanjuanina fue Sponsor Gold— convivieron con los talleres en aulas híbridas, las diplomaturas universitarias y las cadenas de valor agrícola que empiezan a consolidarse.

No fue casualidad tampoco que en el Seminario Internacional Argentina Cobre 2025 realizado en San Juan, la empresa movilizara a más de 100 trabajadores para servir más de 10.000 porciones en dos días, en una muestra de logística silenciosa, pero impecable.

Quizás por eso, al mirar hacia atrás, Caterwest se encuentra donde siempre quiso estar: al lado de sus clientes, dentro de su comunidad y alineada a los estándares internacionales que la proyectan como un socio estratégico indispensable para el enorme futuro que se espera de la industria minera argentina.