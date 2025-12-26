La nena de 12 años herida por una bala perdida aún no fue operada y tiene pronóstico reservado

Angelina recibió el proyectil durante los festejos navideños y su familia indicó que su situación "sigue igual". "Esto tiene que ser ejemplificador para que deje de suceder", denunció su familia.

Por estas horas el proyectil sigue alojado en la fosa de la menor y no tiene orificio de salida.

La nena de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón , continúa internada en estado reservado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía . Su familia, en diálogo con C5N, que todavía no pudo ser operada y que sigue siendo estabilizada.

La menor, identificada como Angelina , fue ingresada de urgencia cerca de las 2 de la madrugada tras llegar con una herida de arma de fuego en la cabeza , lo que obligó a una rápida intervención médica para estabilizarla.

Por estas horas el proyectil sigue alojado en la fosa de la menor y no tiene orificio de salida. Sus familiares indicaron a la prensa que aún no fue intervenida quirúrgicamente. "Al momento no tuvo ninguna cirugía y la están estabilizando", señaló la tía de la niña y aseguró que "sigue igual", sin un nuevo parte médico.

"Lo importante es que siga estable", sostuvo la mujer a la par de que "el proceso es muy lento" y desde el grupo familiar siguen atentamente el proceso. " Yo no creo que la intención sea matar a alguien , pero no entiendo cuál es la diversión porque es una bala, saben que a donde caiga va a lastimar", reflexionó la mujer.

Una nena de 12 años lucha por su vida luego de haber sido alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en el partido bonaerense de Morón, donde fue herida de gravedad en la parte posterior de la cabeza y permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado, según informaron fuentes médicas y policiales.

Alrededor de las 6 de la mañana, los profesionales decidieron su traslado al Sanatorio de la Trinidad, situado frente al primer centro de salud, donde quedó internada en el área de terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro clínico.

El hecho ocurrió en el barrio de Villa Sarmiento, en una zona residencial de Morón, mientras se desarrollaban los festejos por la Navidad. Según trascendió, la familia no logró identificar el origen del disparo. El padre de la menor relató que escuchó gritos y, de manera inmediata, la niña se desvaneció, momento en el que advirtió que comenzaba a sangrar intensamente por la nuca.

El parte médico indicó que el proyectil ingresó en la fosa posterior del cráneo, es decir, en la parte trasera de la cabeza, una zona especialmente sensible. Además, los profesionales confirmaron que la bala continúa alojada dentro del cráneo y que no presenta orificio de salida, lo que agrava el estado de la paciente y complejiza cualquier intervención.