Siguen las inundaciones en Corrientes: más de 200 evacuados y nuevas familias asistidas

Nuevas ciudades registraron cerca de 200 evacuados mientras la Policía provincial colabora en tareas de asistencia. Hacia el mediodía del jueves se acumularon 70 milímetros de lluvia y provocó colapsos.

Nuevas familias fueron asistidas junto a más de 200 personas evacuadas.

Una serie de inundaciones azota a la provincia de Corrientes desde hace varios días, luego de un temporal que en principio afectó a 600 familias. En las últimas horas, algunas ciudades registraron cerca de 200 evacuados mientras la Policía provincial colabora en tareas de asistencia.

Entre la madrugada y el mediodía del jueves, se registró una precipitación acumulada de 70 milímetros. Esto agravó la emergencia hídrica en la ciudad de San Luis del Palmar, ubicada a 30 kilómetros de la capital, debido a unas 52 familias nuevas que fueron trasladadas de sus hogares para ser asistidas.

Siguen las inundaciones en Corrientes: cerca de 200 evacuados Este saldo se produce en un contexto de acumulación inédita de precipitaciones, puesto que en solo dos días superó los 300 milímetros y provocó el colapso de barrios históricamente no afectados por inundaciones. Asimismo, se extendió la emergencia a los sectores céntricos de la localidad. El medio Corrientes Hoy indicó que efectivos policiales de la provincia colaboraron en el rescate de varias familias afectadas.

inundacion corrientes Autoridades indicaron que las inundaciones surgen como producto del desborde del Riachuelo. @JuanCorrientes Por su parte, el subsecretario de Gestión Integral de Riesgo y Catástrofe de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, José Pedro Ruiz, declaró a Radio Dos que se trata de "lluvias extraordinarias" y que si la actividad sigue "se va a complicar la situación". Por otra parte, destacó: "No recuerdo haber visto un registro de 660 mm de lluvia caída en un solo mes".

En ese sentido, el intendente de San Luis del Palmar Néstor Buján declaró al mismo medio que las inundaciones surgen como producto del desborde del Riachuelo por las intensas lluvias y señaló: "50 familias fueron evacuadas y más de 200 personas están siendo asistidas en cuatro centros de evacuados".





A su vez, indicó que el Riachuelo tiene una altura de 4,30 metros y "está muy cerca de un barrio de 100 viviendas": "Tenemos preocupación porque el agua está muy cerca de un barrio de 100 viviendas, esperamos no tener que evacuar a esas familias". inundacion corrientes Autoridades municipales indicaron que si la actividad sigue "se va a complicar la situación". @JuanCorrientes Feroz temporal en Corrientes: 600 familias afectadas por las inundaciones y lluvias extremas Un temporal de magnitud excepcional afectó al centro-norte de Corrientes y provocó la caída de hasta 300 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas, lo que obligó al Gobierno provincial a desplegar un amplio operativo de emergencia para asistir a más de 600 familias damnificadas en la Capital y localidades cercanas. Además, más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas. El fenómeno meteorológico extremo se registró durante el último día y dejó severas consecuencias en zonas urbanas y rurales. A través del Comité Operativo de Emergencias (COE) y el Ministerio de Desarrollo Social, la Provincia activó un plan de contingencia ante anegamientos, viviendas inundadas y caminos intransitables, con especial foco en Empedrado, El Sombrero, San Luis del Palmar y barrios de la Capital. El subdirector de Defensa Civil y coordinador del COE, Bruno Lovinson, detalló que los registros más críticos se concentraron entre Empedrado y la ciudad de Corrientes. “En El Sombrero se registraron 210 mm, en la ciudad de Corrientes unos 140 mm y en Empedrado 132 mm”, precisó el funcionario. Además, indicó que en Itá Ibaté también se alcanzaron los 140 milímetros de precipitaciones acumuladas.

