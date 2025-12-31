Calor extremo en el AMBA y alerta amarilla por tormentas en tres provincias: cómo estará el clima en el último día del año + Seguir en









La Ciudad de Buenos Aires afrontará temperaturas de casi 40° durante el último día del año. A la vez, Jujuy, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz afrontan alertas amarillas por tormentas y vientos.

Una ola de calor azota al AMBA en la última jornada del año. Mariano Fuchila

El último día del año llegó y será uno de los más calurosos del 2025 para algunas zonas del país. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas máximas que rozarán los 40° por la tarde de este miércoles.

Por otro lado, el resto del país también se prepara para celebrar la llegada del 2026. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para localidades de Jujuy, Misiones, San Juan, Santa Cruz y San Luis por tormentas y vientos.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA y alrededores en el último día del año Las condiciones por la mañana presentarán un escenario estable: el cielo permanecerá despejado y la temperatura rondará los 28°, con una sensación térmica equivalente. La humedad se ubicará en el 72%, la visibilidad alcanza los 10 kilómetros y el viento sopla leve, a 4 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantendrá en 1009 hPa.

En el AMBA, los festejos de fin de año estarán atravesados por una jornada que irá aumentando su temperatura con el correr del día. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 21°C y los 36°C, con posibles picos que rocen los 40°, por lo que las celebraciones se darán en un ambiente pesado y con sensación térmica elevada.

cena fin de año.jpg Mesa afuera y comida fresca: fin de año en el AMBA llegará con altas temperaturas. Pixabay De cara a los próximos días, el tiempo mostrará una leve moderación térmica. El jueves 1 de enero se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El viernes 2 de enero la temperatura bajará un poco más: mínima de 19° y máxima de 25°, con probabilidad de lluvias leves. El sábado 3 de enero continuará estable, con registros entre 19° y 24° y cielo despejado. Para el domingo 4 de enero se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24°, nuevamente con buen tiempo. En tanto, el lunes 5 de enero presentará temperaturas de entre 19° y 26°, con presencia de algunas nubes.

Cómo seguirá el tiempo en el resto del país durante el último día del año En la región central, el calor seguirá siendo el protagonista. En Santa Fe y Entre Ríos, los valores podrían trepar hasta los 38°C, con cielo mayormente nublado y chances de inestabilidad hacia la tarde o la noche. Córdoba también enfrentará una jornada sofocante, con máximas cercanas a los 37°C y nubosidad variable. El norte argentino combinará altas temperaturas con mayor cobertura nubosa. En Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca se espera cielo mayormente cubierto, con posibilidad de lluvias o tormentas aisladas. Las mínimas rondarán los 22°C y las máximas se moverán entre los 33°C y 36°C. En Cuyo predominará un escenario estable. Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja tendrán cielo algo nublado o parcialmente cubierto, sin lluvias previstas y con calor sostenido: las máximas oscilarán entre los 34°C y 37°C, con ambiente seco en gran parte de la región. La Patagonia presentará el mayor contraste térmico del país. En Neuquén y Río Negro se espera un clima más moderado, con cielo algo nublado y temperaturas entre 15°C y 30°C. En Chubut el ambiente será más fresco, con valores de entre 16°C y 24°C. En el extremo sur, Santa Cruz registrará mínimas cercanas a 3°C y máximas en torno a los 17°C, mientras que en Tierra del Fuego se prevén marcas de entre 5°C y 9°C, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas.

