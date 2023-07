Fiscal se enteró del suicidio del agresor del árbitro cuando iba a pedir su detención

"En el ínterin que estaba pasando todo, estábamos disponiendo el tema de la detención. Cuando estoy haciendo el cambio de carátula, me dicen que este joven se había quitado la vida", contó en diálogo la prensa, Mariano Zitto, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda que intervenía en la investigación de la agresión al árbitro Cristian Ariel Paniagua (36).

" Su detención no se llevó a cabo porque ya eran avanzadas las horas de la noche. Justo en el momento que hago el cambio de calificación, el Comisario de la 6ta.de Avellaneda me indica que se había quitado la vida" , indicó el fiscal.

Por otro lado, Zitto afirmó que "por la gravedad del delito y la pena en expectativa", era muy probable que Tapón fuera detenido hasta llegar a una sentencia en la causa.

En cuanto a la calificación que le endilgaba, el fiscal cerró: "La alevosía tiene que ver en la agresión que, cuando está cayendo de espalda, le pega una patada en la nuca. No es cualquier persona, es un futbolista entrenado que sabe. De hecho, se aleja cuando lo ve caer inconsciente. No es gratuito un hecho de este tipo, puede haber arrepentimiento. El caso Fernando (Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de rugbiers en 2020) ha hecho mucha mella y no dejemos de tener en cuenta que se supone que era un evento recreativo, un lugar de diversión".

