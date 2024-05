Florencio Varela: detuvieron al hijo de un concejal libertario por robar una casa

De esta manera, el hijo del concejal libertario quedó a disposición de la UFI Nº 11 y del Juzgado de Garantías Nº 5 de Almirante Brown. Fue acusado del delito de robo agravado.

Florencio Varela: los polémicos dichos del concejal libertario

Antes de asumir en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, el padre del joven detenido, Ezequiel Taborda, fue cuestionado debido a un video que compartió en sus redes sociales donde deseó que " se mueran todos los villeros" tras sufrir un presunto vandalismo a su camioneta.

"Estoy recaliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta… Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen", expresó entonces.

Otro hecho tuvo que ver con la detención de su hijo, ya que en un grupo de Facebook de vecino de Florencio Varela expresó: "Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más, recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no, solo va a hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino nada más".

Y respondió al comentario de un usuario que hizo referencia al arresto del joven: "Igual soy de esos que si alguien cercano a mí hace algo, (que) se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero".