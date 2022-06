Descubren que los primeros fósiles humanos son más antiguos de lo que se creía

Robert Broom, médico y paleontólogo sudafricano, fue el primer científico en encontrar restos de fósiles en el yacimiento. Tiempo después, una larga lista de expertos se dedicarían a encontrar Australopithecus.

Los restos más antiguos, por lo que sabíamos hasta ahora rondaban los 3 millones de años.

fósiles.webp

El nuevo descubrimiento sobre el Australopithecus

En los datos más recientes es donde los científicos más difieren: el último estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Witwatersrand sugiere que los huesos más antiguos podrían tener (al menos) entre 3,4 y 3,6 millones de años de antigüedad exactamente.

Los detalles fueron publicados este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Con este nuevo hallazgo se da por finalizada una discusión de décadas y se desestiman los argumentos de un sector del mundo paleontológico, que hasta hoy defendía que el Australopithecus poseía una vejez de dos millones de años.

”Las nuevas edades sitúan a Miembro 4 entre los 3,4 y los 3,6 millones de años, lo que indica que los homínidos de Sterkfontein fueron contemporáneos de otras especies tempranas de Australopithecus, como el Australopithecus afarensis, en el este de África”, expresó Dominic Stratford, director de investigación de las cuevas y uno de los autores del artículo.

Los científicos autores del proyecto se dedicaron a revisar los sedimentos y los fósiles del australopiteco de Miembro 4 y de la Caverna de Jacovec, la cual contiene fósiles de homínidos en una cámara más profunda de la cueva.

Stratford también puso énfasis en la importancia de este estudio para la evolución humana: “Este nuevo e importante trabajo de datación hace retroceder la edad de algunos de los fósiles más interesantes en la investigación de la evolución humana.