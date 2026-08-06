Inundaciones y cortes de luz en el AMBA tras la tormenta: las zonas afectadas y cuántos usuarios fueron afectados

Algunas localidades del oeste y sur del conurbano bonaerense fueron de las más comprometidas por la acumulación de agua, con calles anegadas y dificultades para circular.

El Servicio Meteorológico Nacional activó alerta naranja por tormentas y amarilla por ráfagas de viento.

Las fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones , complicaciones en el tránsito, cortes de luz y demoras en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza durante este jueves.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas por tormentas y vientos , con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo .

Algunas localidades del oeste y sur del conurbano bonaerense fueron de las más comprometidas por la acumulación de agua, con calles anegadas y dificultades para circular.

Las precipitaciones provocaron anegamientos en avenidas, calles internas y esquinas , donde el agua cubrió gran parte de la calzada y dificultó la circulación de autos, colectivos y peatones . En varios sectores, los vehículos debieron avanzar con extrema precaución para evitar quedar detenidos por las acumulaciones de agua.

En la Ciudad de Buenos Aires, se reportaron episodios de granizo y acumulación de agua en barrios como Villa Urquiza, Flores, Boedo, Liniers, Almagro, Parque Avellaneda y Villa Lugano . También hubo complicaciones en arterias de alto tránsito, como la Avenida General Paz , debido a la reducción de visibilidad y el agua acumulada sobre la calzada.

En el conurbano bonaerense, algunas de las zonas más afectadas fueron Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Tigre, San Fernando, Moreno, Paso del Rey, Wilde, Castelar, Quilmes, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo y Morón.

En varios puntos del oeste y sur del conurbano se registraron calles completamente anegadas e incluso vehículos afectados por el ingreso de agua.

Las precipitaciones provocaron anegamientos en avenidas, calles internas y esquinas. Captura TN

Miles de usuarios siguen sin luz en el AMBA

La intensidad de las lluvias y las ráfagas de viento provocaron cortes masivos de luz en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Durante el mediodía, casi 30.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico, según los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Aunque el número había disminuido durante la tarde, hacia las 22 volvió a crecer y todavía había alrededor de 13.000 usuarios afectados.

Los sectores más perjudicados del conurbano fueron Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Morón y Tigre. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios con cortes registrados fueron Almagro, Parque Avellaneda y Villa Lugano.

Cuántos usuarios de Edenor y Edesur siguen sin luz

Según los últimos datos del ENRE, en el AMBA todavía había 13.778 usuarios sin suministro eléctrico:

Usuarios de Edesur sin luz: 9.738

sin luz: Usuarios de Edenor sin luz: 4.040

Los cortes se produjeron en medio de una jornada marcada por lluvias intensas, ráfagas de viento y alertas meteorológicas emitidas por el SMN para distintas zonas del país.

Hasta cuándo sigue la tormenta en el AMBA

Según el pronóstico del SMN, las tormentas continuarán durante este jueves 6 de agosto por la tarde. Se prevén temperaturas entre los 9°C y los 14°C, con vientos del sector sur que podrían alcanzar ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Las condiciones más inestables se concentrarán después del mediodía, cuando podrían registrarse nuevos chaparrones intensos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en algunos sectores.

A partir del viernes 7, el pronóstico indica una mejora en las condiciones, con baja probabilidad de lluvias durante todo el día.

Con el ingreso de aire frío, la temperatura continuará en descenso, con una mínima de 5°C y una máxima estimada de 13°C, acompañada por vientos moderados.

Durante el fin de semana no se esperan nuevas precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Para el sábado 8 y domingo 9 se esperan días estables, con cielo sin lluvias y temperaturas frescas: las máximas rondarán los 13°C, mientras que las mínimas estarán entre los 4°C y 7°C.