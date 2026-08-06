Una jornada marcada por la inestabilidad se presentó este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de amanecer con intensas lluvias y una mínima de 9 grados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo que alcanzan a 13 provincias por tormentas de variada intensidad, acompañadas por un aviso por fuertes vientos en 17 jurisdicciones.
Alerta meteorológica nacional: más de 10 provincias bajo amenaza por tormentas y fuertes vientos
El AMBA enfrenta marcas entre los 9 y 14 grados. El SMN anunció intensas lluvias para el norte del país tanto para alerta amarilla como naranja.
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El SMN indicó para este jueves marcas entre los 9 y 14 grados, mientras las lluvias avanzan hasta la tarde con probabilidades de tormentas fuertes (70% a 100% de probabilidad). Por su lado, la noche aguarda por lluvias aisladas hasta un 40%.
Para mañana viernes, la mínima será de 5 grados y la máxima de 13 mientras el cielo puede tener sol durante la mañana y tarde. De cara al fin de semana, el sábado tendrá una mínima de 7 grados y la jornada algo nublada aunque sin lluvias a la vista. Finalmente, el domingo las marcas indicarán 4 y 13 agrados como mínima y máxima, con cielo similar al día anterior.
Alerta por : las provincias afectadas
El organismo nacional alertó por tormentas en el norte argentino: una señal naranja aplica para el norte de Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, donde se espera granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. La precipitación acumulada podría ser de entre 50 y 80 mm.
A la par, se esperan vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 km/h y marcas extremas que podrían superar los 80 km/h en amplias zonas del país.