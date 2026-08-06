Alerta meteorológica nacional: más de 10 provincias bajo amenaza por tormentas y fuertes vientos + Agregar ámbito en









El AMBA enfrenta marcas entre los 9 y 14 grados. El SMN anunció intensas lluvias para el norte del país tanto para alerta amarilla como naranja.

El SMN indicó para este jueves marcas entre los 9 y 14 grados, mientras las lluvias avanzan hasta la tarde. Mariano Fuchila

Una jornada marcada por la inestabilidad se presentó este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de amanecer con intensas lluvias y una mínima de 9 grados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo que alcanzan a 13 provincias por tormentas de variada intensidad, acompañadas por un aviso por fuertes vientos en 17 jurisdicciones.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este jueves marcas entre los 9 y 14 grados, mientras las lluvias avanzan hasta la tarde con probabilidades de tormentas fuertes (70% a 100% de probabilidad). Por su lado, la noche aguarda por lluvias aisladas hasta un 40%.

Para mañana viernes, la mínima será de 5 grados y la máxima de 13 mientras el cielo puede tener sol durante la mañana y tarde. De cara al fin de semana, el sábado tendrá una mínima de 7 grados y la jornada algo nublada aunque sin lluvias a la vista. Finalmente, el domingo las marcas indicarán 4 y 13 agrados como mínima y máxima, con cielo similar al día anterior.

6 AGO | #Alertas para hoy:



Tormenta

50-80 mm

30-60 mm

Lluvias intensas

Ráfagas ≥ 90 km

Granizo

Actividad eléctrica



Viento

40 - 60 km/h con ráfagas ≥ 90km/h



pic.twitter.com/Goa9g3yU5R — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 6, 2026 Alerta por : las provincias afectadas El organismo nacional alertó por tormentas en el norte argentino: una señal naranja aplica para el norte de Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, donde se espera granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. La precipitación acumulada podría ser de entre 50 y 80 mm.





Además, una alerta amarilla aplica para Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa. En estos sectores se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de caída puntual de granizo y temporales de corta duración.

A la par, se esperan vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 km/h y marcas extremas que podrían superar los 80 km/h en amplias zonas del país.