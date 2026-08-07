Tras la ciclogénesis vuelve el sol al AMBA pero rigen alertas por viento y nieve en gran parte del país

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, prevalecerán las bajas temperaturas. El temporal causó varios destrozos en algunas ciudades.

Luego del intenso temporal provocado por la ciclogénesis , el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó a recuperar la estabilidad meteorológica , aunque con un importante descenso de las temperaturas. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por fuertes vientos en 11 provincias y advertencias por nevadas en distintos sectores de la Patagonia.

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Para este viernes, el organismo anticipó una jornada fría en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. A las 7 de la mañana se registraron poco más de 5°C , con una sensación térmica de 4,2°C , condiciones que volverán a repetirse durante las primeras horas del domingo y del lunes.

El pronóstico prevé para este viernes una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 8°C , con viento del oeste , cielo ligeramente nublado durante la mañana y sin probabilidades de lluvias a lo largo de la jornada.

El sábado presentará condiciones similares, con 13°C de máxima y 7°C de mínima . La mañana transcurrirá con nubosidad parcial, mientras que por la tarde predominará el sol. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h durante las primeras horas del día.

Para el domingo, el SMN pronosticó un nuevo descenso de la temperatura, con tiempo seco y vientos del sudoeste que oscilarán entre 13 y 22 km/h .

Algunas provincias mantienen alertas por vientos y nieve. Archivo

La masa de aire polar que ingresó detrás del sistema de baja presión mantendrá las temperaturas mínimas entre 3°C y 4°C en el AMBA al inicio de la próxima semana, con registros aún más bajos en zonas suburbanas y rurales.

Persisten las alertas por viento, zonda y nieve

Aunque el sistema comenzó a retirarse, sus efectos todavía se sienten en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por fuertes vientos en Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

A su vez, el organismo emitió alertas por viento zonda para las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.

En cuanto a las nevadas, rigen alertas amarillas para sectores de Chubut y Mendoza, mientras que Neuquén y Río Negro permanecen bajo alerta naranja por este fenómeno.

Por otra parte, el extremo sur de Santa Cruz continúa alcanzado por una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, una situación que se mantiene desde hace varios días.

El temporal dejó daños en varias provincias

Durante la jornada del jueves, el episodio de ciclogénesis generó una alerta naranja por tormentas fuertes a severas sobre el oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, el este y sur de Córdoba, además de Entre Ríos y Corrientes.

En esas regiones se registraron acumulados estimados de entre 50 y 80 milímetros, acompañados por caída de granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pudieron superar los 90 km/h.

El fenómeno también provocó daños materiales en Tucumán, Córdoba y Entre Ríos. En Tafí del Valle, el viento zonda desprendió chapas, dañó estructuras y originó dos focos de incendio.

Uno de los siniestros más importantes se produjo en una fábrica de papas fritas, donde el fuego obligó a asistir a varias personas por inhalación de humo, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

En Córdoba capital, las fuertes ráfagas generaron 950 llamados a la línea 103 de la Dirección de Defensa Civil municipal. Entre los reportes hubo 113 avisos por columnas o postes caídos o con riesgo de caída, 38 por árboles derribados, siete por cables colgantes y cinco por voladuras de techos.

En Entre Ríos, otro frente asociado al temporal dejó lluvias y granizo. Antes del mediodía, Gualeguaychú registró dos intensos chaparrones con caída de granizo de pequeño tamaño, luego de que el sistema atravesara Paraná y el centro provincial. Más tarde también se reportaron precipitaciones con granizo en Larroque y Cuchilla Redonda.