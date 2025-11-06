Fuerte aumento en las multas de tránsito: manejar con exceso de velocidad supera los $1.700.000 en noviembre 2025







Las infracciones en la provincia de Buenos Aires subieron un 6,5% y superar los límites de velocidad puede generar sanciones económicas millonarias.

Los montos de las infracciones de tránsito se dispararon en varias jurisdicciones, superando el millón de pesos para las faltas graves.

Los conductores bonaerenses deben prestar especial atención este noviembre 2025, ya que los montos de las multas de tránsito registraron aumentos significativos en la provincia. La suba es del 6,5%, ajustadas por el valor de un litro de nafta Premium del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata, que sirve como referencia para calcular las Unidades Fijas (UF).

El incremento se suma a una tendencia sostenida durante todo el año, donde el costo de las infracciones acumuló un incremento del 28%. De esta manera, entre las sanciones más altas se encuentra conducir con exceso de velocidad, que ya supera los $1.700.000 este mes.

manejar.jpg Freepik. El valor de la multa por circular con exceso de velocidad Superar los límites de velocidad establecidos en Argentina no solo constituye una falta de tránsito, sino que representa un riesgo directo para la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. Este tipo de comportamiento irresponsable multiplica las posibilidades de causar accidentes graves, incluso fatales, en contextos donde la densidad de tránsito y circulación es alta, como en la cercanía a escuelas, hospitales o cruces peatonales.

El valor se calcula a partir de la UF, que en noviembre 2025 se fijó en $1.711 por cada litro de nafta del ACA de La Plata. Así, según la normativa, las multas comienzan en $256.650 y pueden escalar hasta $1.711.000.

Para prevenir estos infracciones, las autoridades recomiendan mirar el velocímetro con frecuencia, no acelerar de golpe y seguir siempre las señales de tránsito.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES Aumentaron las multas en la provincia de Buenos Aires: todos los valores Exceso de velocidad: entre $256.650 y $1.711.000 (150 a 1.000 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF).

Circular a contramano o girar en zonas prohibidas: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF).

Conducir alcoholizado: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF).

Negarse a realizar el test de alcoholemia: entre $855.500 y $2.053.200 (500 a 1.200 UF).

Circular sin seguro o con la VTV vencida: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF).

No usar casco o cinturón de seguridad: entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

Mal estacionamiento o exceso de ocupantes: entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

Circular sin documentación o sin comprobante del seguro: entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

Manejar sin habilitación o sin la edad reglamentaria: entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF).