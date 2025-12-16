Si haces esto en la playa de Mar del Plata durante las vacaciones 2026, podrías recibir una multa que supera los $500.000 + Seguir en









Una nueva normativa fija sanciones para quienes fumen fuera de áreas autorizadas en los balnearios durante el verano 2026.

La nueva prohibición que regirá en Mar del Plata esta temporada

Este verano promete ser distinto para muchos turistas que elijan pasar unos días junto al mar en Mar del Plata. La municipalidad de General Pueyrredón está lista para aplicar una normativa que viene preparándose desde hace años y que apunta a modificar hábitos instalados en la costa. La playa será un lugar con reglas más estrictas para quienes fumen y podrían recibir elevadas multas si no cumplen con las normas.

Las ordenanzas locales, vigentes pero hasta ahora sin sanciones firmes, exigieron señalización visible de zonas libres de humo y espacios concretos para quienes fuman. Este verano, por primera vez, habrá controles y multas reales para quienes no respeten ese diseño urbano costero. El objetivo declarado por las autoridades es cuidar la convivencia.

Vacaciones 2026: multa por fumar en las playas de Mar del Plata La Municipalidad de Mar del Plata implementa desde diciembre 2025 un régimen de sanciones para quienes fumen fuera de las zonas señalizadas dentro de los balnearios privados, concesionados y algunas áreas municipales de la costa.

Según lo establecido en la normativa, las multas se calculan tomando como base 100 salarios mínimos municipales, con un margen que va del 0,15% al 1,5% de ese valor. Con el salario mínimo comunal estimado recientemente, esa escala se traduce en sanciones que van desde alrededor de $50.000 hasta más de $500.000 para infracciones graves o reincidentes.

playa mar del plata Eso quiere decir que encender un cigarrillo fuera de los espacios habilitados puede costar más que algunos recuerdos de temporada o incluso varias comidas en un kiosco de playa. Los balnearios, además, deben contar con señalización visible que marque las zonas libres de humo y áreas para fumadores, además de recipientes para colillas.

A diferencia de temporadas pasadas, cuando la norma se aplicaba de manera progresiva y sin sanciones efectivas, este verano será la primera vez que se implementen controles concretos. La municipalidad y los balnearios están ultimando detalles sobre cómo será la fiscalización: si habrá inspectores fijos, si los mismos concesionarios controlarán a los visitantes, o si se usará tecnología para advertir infracciones.